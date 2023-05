DAX: Auf Richtungssuche

Der Deutsche Aktienindex DAX befindet sich seit den Rekordständen vom Freitag tendenziell auf Richtungssuche, notiert aber noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Überzeugende Impulse gehen hieraus allerdings nicht hervor, ganz klar im Fokus steht die US-Schuldenobergrenze und deren Lösung, die bis spätestens Ende dieses Monats erwartet wird.

Solange also der deutsche Leitindex unterhalb von 16.300/16.400 Punkte notiert, könnte es tendenziell talwärts gehen, eine weit offene Kurslücke zwischen 15.992 und 16.069 Punkten wäre noch zeitnah zu schließen. Von dort aus könnte das Barometer erneut Anlauf auf die Hürde aus 2021 um 16.290 Punkten nehmen.

Geht es dagegen unter 15.860 Zähler abwärts, müsste noch einmal die einsatzbeliebte Unterstützung um 15.706 Punkten zum Tragen kommen.

Etwas vorzeitig dominieren heute die Einkaufsmanagerindizes (verarbeitende Gewerbe/Dienstleistungssektor per Mai vorläufig) die Datenfront, den Anfang hat Japan in der Nacht zum Dienstag gemacht und zeitgleich die BoJ-Kernrate Verbraucherpreise per April vorgelegt.

Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr melden Frankreich, Deutschland und die EWU vergleichbare Daten. Ab 14:55 Uhr stoßen die USA mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu.