DAX® - Das sind die nächsten Anlaufziele

Der DAX® verbrachte den gestrigen Handelstag vollständig unterhalb des alten Allzeithochs bei 16.290 Punkten und zudem innerhalb einer engen Range von lediglich 70 Punkten. Kommt einem irgendwie bekannt vor? Déjà-vu? Schon, aber wir glauben an einen neuen Trendimpuls, da inzwischen beispielsweise auch die stark verengten Bollinger Bänder wieder auseinanderlaufen. Das Ende der Lethargie der letzten Wochen wurde zudem per Aufwärtsgap (15.993 zu 16.069 Punkte) vollzogen. Am wichtigsten ist aber ohne Zweifel das neue Rekordlevel (16.332 Punkte). Im „uncharted territory“ eröffnet sich aus der Schiebezone des 1. Quartals ein rechnerisches Kursziel von 16.600 Punkten. Wenn Anlegerinnen und Anleger den Einbruch vom März als „V-Formation“ interpretieren, dann ergibt sich aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes sogar ein Anschlusspotenzial bis knapp 17.000 Punkte. Aber auch für alle Skeptiker bietet der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der DAX® die Kombination aus der angeführten Kurslücke und den alten Verlaufshochs bei rund 16.000 Punkten nicht mehr unterschreiten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

