DAX: Index weitet Verluste aus

Im Streit um die Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze in den USA wurde auch am Montag nach einem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy keine Einigung erzielt. Börsianer agieren vorsichtig und nehmen etwas Geld vom Tisch, der Deutsche Aktienindex DAX notiert derzeit um 16.180 Punkten bzw. mit einem Kursabschlag von rund 0,3 Prozent zum gestrigen Schlussstand.

Für den DAX könnte die anhaltende Schwächephase daher weiteres Korrekturpotenzial mitbringen, Rücksetzer in die zuletzt gerissene Kurslücke zwischen 15.992 und 16.069 Punkte erscheinen gar nicht mal so realitätsfremd. Gelingt anschließend eine Stabilisierung, könnten noch einmal die Rekordstände aus 2021 in Angriff genommen werden.

Weiterer Konsolidierungsbedarf offenbart sich allerdings erst unterhalb von 15.862 Punkten, in diesem Szenario wären der EMA 50 sowie die Horizontalunterstützung um 15.706 Punkten als Ziele zu nennen.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen noch ab 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor per Mail (vorläufig). Um 16:00 Uhr stehen Zahlen zu Neubauverkäufen aus April (annualisiert) auf der Agenda, zeitgleich wird noch der Richmond FED Manufacturing Index per Mai veröffentlicht.