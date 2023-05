Grüne halten an Zeitplan für Heizungsgesetz fest

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen rechnen trotz der jüngsten Verzögerungen damit, dass der Bundestag das umstrittene Heizungsgesetz - wie ursprünglich vorgesehen - noch vor der Sommerpause verabschiedet. "Davon gehe ich aus", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann am Dienstag in Berlin auf eine entsprechende Frage. Wegen grundsätzlicher Bedenken der FDP wird der Gesetzentwurf in dieser Woche nicht in erster Lesung vom Bundestag beraten. Die parlamentarische Sommerpause beginnt am 7. Juli, bis dahin gibt es nur noch drei weitere Sitzungswochen./ax/DP/jha