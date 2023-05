Nationale Sicherheitsstrategie erst am 14. Juni im Kabinett

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung wird ohne eine abgestimmte China-Strategie in die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am 20. Juni in Berlin gehen.

Ein entscheidender Grund dafür ist die erneute Verzögerung bei der Verabschiedung der nationalen Sicherheitsstrategie, die nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus mehreren Regierungsquellen nun erst am 14. Juni ins Kabinett gehen soll. "Nur sechs Tage später können wir keine China-Strategie vorliegen haben", heißt es in Regierungskreisen. In der Ampel war vereinbart worden, dass die China-Strategie erst nach der Nationalen Sicherheitsstrategie verabschiedet werden soll.

Während CDU-Chef Friedrich Merz die erneute Verschiebung scharf kritisierte, betonte der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid, dass dann am 15. Juni sofort eine Bundestagsdebatte stattfinden könne. Das Parlament habe darauf gepocht, dass der Kabinettsbeschluss und die Bundestagsbefassung sehr nahe beieinander liegen sollten, sagte er zu Reuters. CDU-Chef Merz sagte dagegen, dass die Regierung die vor 15 Monaten angekündigte Strategie erst im Herbst, dann im Winter und dann im Frühling habe vorlegen wollen. "Diese Bundesregierung ist so zerstritten, dass in allen wesentlichen innen- und außenpolitischen Themen keine Einigung mehr erzielt wird", sagte er. Dass man nun ohne abgestimmte Strategie in die Gespräche mit Peking gehe, sei ein Fehler.

Als ungeklärte Punkte bei der Nationalen Sicherheitsstrategie wurden in Regierungskreisen unter anderem die Frage von Rüstungsexporten und die Möglichkeit zum sogenannten "Hackback" genannt, also zur Erlaubnis, nach einem Cyberangriff selbst Angreifer attackieren zu können. Man habe sich nun aber zwischen den Ressorts in den zentralen Positionen angenähert, hieß es in Regierungskreisen.

Die Sicherheitsstrategie beschreibt zum einen die Weltlage aus Sicht der Bundesregierung nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Sie soll zum anderen skizzieren, auf welchen Feldern sich Deutschland engagieren soll. Die Idee, einen Nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt einzurichten, ist wieder fallengelassen worden.

Vor allem die Positionierung der Ampel-Regierung gegenüber China wird mit Spannung erwartet, nachdem es zwischen Kanzleramt und den grün-geführten Ministerien Außen und Wirtschaft dazu unterschiedliche Vorstellungen gegeben hatte und immer noch gibt. Deshalb wird auch bei dem China-Papier mit einer weiteren monatelangen Verzögerung gerechnet.

