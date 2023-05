Scholz pocht auf Einhaltung der Bedingungen bei EU-Beitrittsgesprächen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz pocht bei den EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und den Westbalkan-Staaten darauf, dass es dabei keine politisch motivierten Abkürzungen geben darf.

"Dieser Weg folgt einem festgelegten Prozess und bestimmten Regeln", sagte Scholz am Dienstag auf einem Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes in Berlin laut Redemanuskript. "Und selbstverständlich müssen alle Kandidaten auch die europäischen Sozialstandards übernehmen", fügte er hinzu. Der Kanzler unterstrich erneut, dass er die Ukraine in der Zukunft als Mitglied der EU sehe. "Dasselbe gilt für die Westbalkan-Staaten, für Moldau und perspektivisch für Georgien." Hintergrund sind Forderungen vor allem der Ukraine, sehr schnell der EU beitreten zu können.

