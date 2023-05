Sorgen um US-Schuldenstreit drücken Börsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Streit über die US-Schuldengrenze macht die Anleger nervös.

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Dienstag 0,3 Prozent tiefer bei 16.176 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, bröckelte um 0,6 Prozent auf 4359 Zähler ab. Auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen im Minus.

Das jünste Spitzentreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, war am Montagabend erneut ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Dabei zeigten sich die beiden Seiten optimistisch, einen Kompromiss finden zu können. Die Experten mahnten allerdings zur Vorsicht. "Der Streit zwischen Demokraten und Republikanern über die Staatsverschuldung wird regelmäßig ausgefochten und bislang konnte immer eine Einigung erzielt werden. Aber in diesem Jahr sind die Fronten verhärtet", sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Zwar näherten sich beide Seiten an, auf einen Durchbruch warteten die Finanzmärkten aber immer noch. Dabei werde die Zeit bis zu einem möglichen Zahlungsausfall zunehmend knapp.

EINKAUFSMANAGERINDIZES FALLEN UNEINHEITLICH AUS

Der mit Spannung erwartete Einkaufsmanagerindex für die deutsche Privatwirtschaft im Mai stieg unterdessen um 0,1 auf 54,3 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Das war aber allein den Dienstleistern zu verdanken. "Das Produzierende Gewerbe hingegen wird vermutlich durch den Einbruch in der chinesischen Industrie nach unten gezogen", sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank (HCOB), die die Umfrage sponsert. Die Volksrepublik ist der wichtigste deutsche Handelspartner.

Dagegen fiel der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft in der gesamten Euro-Zone im Mai um 0,8 Punkte auf 53,3 Zähler. "Wenn man Deutschland aus der Gleichung herausnimmt, sind die Zahlen wahrscheinlich nicht ganz so rosig", sagte Stuart Cole, leitender Makroökonom beim Maklerunternehmen Equiti Capital. "Ich gehe aber davon aus, dass die europäischen Währungshüter die heutigen Messwerte als Bestätigung interpretieren, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich ist." Im Verlauf des Tages stehen auch noch die Einkaufsmanagerindizes für die USA an.

Die Ölpreise begaben sich indes auf Erholungskurs. Ein saisonbedingter Anstieg der Benzinnachfrage in den USA stützte die Preise für die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI, die um jeweils rund 1,5 Prozent auf 77,02 beziehungsweise 73,13 Dollar pro Barrel (159 Liter) zulegten.

JULIUS BÄR NACH ZAHLEN UNTER DRUCK

Bei den Einzelwerten verlor die Aktie des Schweizer Vermögensverwalters Julius Bär nach Zahlen gut neun Prozent. In den ersten vier Monaten 2023 sammelte das Institut bei reichen Kunden netto insgesamt 3,5 Milliarden Franken ein. Analysten hatten allerdings im Vorfeld spekuliert, dass Bär von den Problemen der taumelnden Credit Suisse stärker profitieren und ein doppelt so hohes Wachstum einfahren könnte. Stattdessen hielten nun offenbar viele Millionäre die Füße still.

Die zuletzt schwächelnden deutschen Immobilienwerte schlugen unterdessen einen Erholungskurs ein. Die Verschiebung der Bundestagsberatungen zum umstrittenen Heizungsgesetz befeuerte einem Händler zufolge Hoffnungen, das es nicht so streng ausfallen sollte wie zunächst befürchtet. Unternehmen wie Vonovia, TAG Immobilien, Aroundtown, LEG Immobilien, Grand City Properties und Deutsche Wohnen gewannen zwischen 2,9 und 5,6 Prozent.

In Frankreich trennte sich Großaktionär Vincent Bollore von einem Anteilspaket an Vivendi und setzte damit die Aktie unter Druck. Die Anteilsscheine des Medienkonzerns verloren 7,5 Prozent auf 8,73 Euro - den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Sie waren damit Schlusslicht im Pariser Leitindex Cac 40.

