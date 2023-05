DAX: Im Dunstschleier der Schulden

Weiterhin beschäftigt die Märkte der Umstand einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA, sollte nicht bald eine Einigung gefunden werden. Vor diesem Hintergrund halten sich Investoren zurück, das deutsche Aktienbarometer fiel von seinen kürzlich markierten Rekordständen bereits deutlich zurück.

Aber nicht nur wegen des weiterhin ungelösten Streits bei der Schuldenobergrenze der USA sind Rücksetzer zu verzeichnen, ein anderer Umstand könnte eine in der abgelaufenen Handelswoche gerissene Kurslücke zwischen 15.992 und 16.069 Punkten beim DAX darstellen.

Auch werden derart markante Hürden wie die Rekordhochs aus 2021 bei 16.290 Punkten nicht ad-hoc gemeistert, häufig geht einem solchen Szenario eine längere Konsolidierung voraus. Kurzfristig sind daher sehr volatile Ausschläge zwischen 15.947 und rund 16.300 Punkten zu erwarten.

Erste Wirtschaftsdaten für diesen Mittwoch stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zu Deutschlands Importpreisen aus April an. Um 10:00 Uhr geht es mit dem ifo-Geschäftsklimaindex, der Geschäftslage und den Geschäftserwartungen per Mai weiter. Ab 13:00 Uhr melden sich die USA mit ersten Daten zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche zu Wort.