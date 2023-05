EQS-News: Credicore Pfandhaus GmbH: Zwischenabschluss I. Quartal 2023 mit positivem Ergebnis

EQS-News: Credicore Pfandhaus GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Credicore Pfandhaus GmbH: Zwischenabschluss I. Quartal 2023 mit positivem Ergebnis



24.05.2023

• Periodenergebnis per 31.03.2023 in Höhe von TEUR 498

• Bestes Quartalsergebnis seit Gründung

• Anhaltend starkes Wachstum für 2023 erwartet



Hamburg, 24. Mai 2023 – Das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2023 konnte mit einem Periodenergebnis von TEUR 498 abgeschlossen werden. Damit bestätigen sich die bisherigen Prognosen der Credicore Pfandhaus GmbH für das Geschäftsjahr 2023 eindrucksvoll, zumal der Jahresüberschuss für das gesamte Geschäftsjahr 2022 mit TEUR 432 nahezu auf gleichem Niveau lag.



„Mit dem guten Quartalsergebnis haben wir die Grundlage für die Eröffnung unserer Niederlassung in München in diesem Jahr, nach endlich erfolgter Regelung des Vormietverhältnisses durch den Vermieter, geschaffen“, sagt Karl-Miguel Meyer, Gründer und Geschäftsführer der Credicore Pfandhaus GmbH. „Übrigens sind im Quartalsabschluss 2023 auch die Zinsen für ausstehende Anleihen abgegrenzt“, so Meyer weiter. „Unbenommen der positiven wirtschaftlichen Entwicklung, können wir mit dem Kurs unserer Anleihe nicht zufrieden sein. Dieser spiegelt nach unserer Auffassung weder unser operatives Geschäftsergebnis noch den konservativen Ansatz, den wir bei der Bewertung von Pfandgütern vornehmen, wider. Nicht zufrieden sind wir ebenso mit der Abwicklung des im Dezember 2022 berichteten Private Placements unserer Anleihe über EURO 5,0 Mio. Die im Subscription Agreement vereinbarten Settlement-Ziele wurden vom Zeichner nicht eingehalten. Insofern müssen wir derzeit leider uns als geeignet erscheinende Maßnahmen, gegebenenfalls auch rechtlicher Natur, prüfen, um die vertraglich vereinbarte Zeichnung durchzusetzen.“



Credicore wurde im April 2021 in Hamburg gegründet. Das Team rund um Gründer Miguel Meyer verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Pfandgeschäft und der Bewertung unterschiedlichster Pfandgüter. Credicore richtet ihr Angebot an gut situierte Privat- und Geschäftskunden, die kurzfristig Liquidität benötigen und sich diese auf diskrete Art über einen Pfandkredit verschaffen. Als Sicherheiten für die Credicore-Pfandkredite dienen Vermögenswerte wie z. B. Schmuck, Uhren, Kunst, PKW/Oldtimer, Baumaschinen und Boote im Hochpreissegment. Die konservative Beleihung der jeweiligen Pfandgegenstände liegt je nach Fungibilität zwischen 20 % und 50 % des Marktwertes und bietet einen komfortablen Sicherheitspuffer.



