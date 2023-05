EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh Hauptversammlung Präsenzveranstaltung in Düsseldorf; breite Zustimmung der Aktionäre zu allen Beschlussvorschlägen

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh Hauptversammlung Präsenzveranstaltung in Düsseldorf; breite Zustimmung der Aktionäre zu allen Beschlussvorschlägen



24.05.2023 / 15:21 CET/CEST

Vossloh Hauptversammlung: Präsenzveranstaltung in Düsseldorf; breite Zustimmung der Aktionäre zu allen Beschlussvorschlägen

Rückblick auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022

Wachstumskurs setzt sich mit Rekordwerten bei Auftragsbestand, Umsatz und EBIT auch in 2023 fort

Alle Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat wiedergewählt

Dividende von 1,00 € je Aktie beschlossen

Werdohl, 24. Mai 2023. Die Vossloh AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung in Düsseldorf abgehalten. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Schuster ließ in seiner Rede das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 noch einmal Revue passieren und hob wichtige Meilensteine hervor. Dazu zählten Produktinnovationen wie die neuartige Verbundstoffschwelle (EPS) als ressourcenschonender und langlebige Alternative zur konventionellen Holzschwelle sowie die neue Spannklemme der M-Generation. Ferner stellte er neue digitalbasierte Serviceleistungen wie das smarte Weichenmonitoring, die Streckeninspektion mithilfe von Drohnen sowie das smarte Hochgeschwindigkeitsschleifen vor. Bei Letzterem werden parallel zur Schleifleistung umfangreiche Daten zum Zustand des Fahrwegs erhoben.



Im Geschäftsjahr 2022 ist es Vossloh trotz widriger Rahmenbedingungen durch beispielsweise anhaltende Beeinträchtigungen globaler Lieferketten sowie enorm angestiegener Energie- und Materialpreise erneut gelungen, den eingeschlagenen Kurs nachhaltigen und profitablen Wachstums fortzusetzen. Der Auftragseingang erreichte mit 1,25 Mrd.€ einen historischen Höchstwert, der Umsatz überschritt im Bereich Infrastruktur erstmals in der Unternehmensgeschichte die Milliardengrenze und das EBIT kletterte auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. „Die hervorragende Entwicklung unseres Unternehmens liegt zu einem guten Teil in unserem zukunftsweisenden, nachhaltigen und krisenresistenten Geschäftsmodell begründet. Wir ermöglichen grüne Mobilität und tragen zu einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Verkehrswende bei“, betonte Schuster. „Mit unserem umfassenden Verständnis des komplexen Systems ‚Fahrweg Schiene‘, einer stetig wachsenden digitalen Kompetenz und unserer ausgeprägten Innovationskraft haben wir uns eine Spitzenposition in dem zukunftsorientierten Markt für Bahninfrastruktur wie auch das große Vertrauen unserer Kunden aus aller Welt erarbeitet“, so Schuster weiter.



Auch der Start in das laufende Geschäftsjahr war mehr als geglückt: „Das Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2023 verlief sehr erfolgreich. Der Auftragseingang entwickelte sich weiterhin überaus erfreulich, der Umsatz erreichte den höchsten Wert in einem ersten Quartal in unserer Unternehmenshistorie und das EBIT stieg auf den höchsten Stand der letzten zwölf Jahre“, betonte Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG in seiner Rede vor den Aktionären und Gästen.



Auf der heutigen Hauptversammlung waren 73,26 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Aktionäre stimmten allen von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Dazu gehörte auch der Vorschlag, eine Dividende in Höhe von 1,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.



Turnusmäßig stand zudem die Wahl der vier Aktionärsvertreter des Aufsichtsrats an. Herr Prof. Dr. Rüdiger Grube, seit 2020 Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Ulrich M. Harnacke, seit 2015 Mitglied des Aufsichtsrats sowie stellvertretender Vorsitzender des Gesamtgremiums wie auch Herr Dr. Roland Bosch und Frau Dr. Bettina Volkens, seit 2020 Mitglieder des Aufsichtsrats, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Das sechsköpfige Gremium wird von den Arbeitnehmervertretern Herrn Martin Klaes und Herrn Marcel Knüpfer komplettiert. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Herr Prof. Dr. Rüdiger Grube in der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats als Vorsitzender bestätigt, ebenso Herr Ulrich M. Harnacke als sein Stellvertreter.



Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€.

Vossloh AG • Vosslohstraße 4 • D-58791 Werdohl • Telefon +49(0)2392/52-0 • Telefax +49(0)2392/52-538 • www.vossloh.com

Sitz der Gesellschaft: Werdohl • Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB 5292

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rüdiger Grube

