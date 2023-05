FDP-Fraktionsvize für Heizungsgesetz-Beratung im Bundestag

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Sowohl Grüne als auch SPD drängen die FDP zu einer zügigen Beratung des Heizungsgesetzes im Bundestag.

Ansonsten steuere die Ampel-Koalition auf eine Regierungskrise zu, wenn die FDP ihre Blockadepolitik bei wichtigen Themen wie dem geplanten Heizungsgesetz nicht aufgebe, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, am Mittwoch. "Es ist eine Frage von Verlässlichkeit." Ihre SPD-Kollegin Katja Mast pochte darauf, dass das sogenannte Gebäudeenergiegesetz (GEG) noch vor der Sommerpause verabschiedet werden müsse. Sie verwies darauf, dass die FDP-Minister im Kabinett dem Gesetzentwurf zugestimmt hätten. FDP-Vize-Fraktionschef Lukas Köhler signalisierte im Bundestag Bereitschaft dazu: "Hier ist der richtige Ort, das zu diskutieren", sagte er. "Ich glaube auch, es tut uns gut, die Debatte hier zu führen."

Die FDP hatte noch am Dienstag verhindert, dass der vom Kabinett vorgelegte Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) zum umstrittenen Heizungsgesetz in dieser Woche im Bundestag eingebracht werden kann. Er sieht im Kern vor, dass neue und ausgetauschte Heizungen ab 2024 mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. Die Koalition hatte gemeinsam beschlossen, dass das Gesetz zum 1. Januar 2024 in Kraft treten soll.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit machte deutlich, dass der Zeitplan nicht ins Rutschen gerade sollte: "Es gibt im Bundeskabinett niemanden, der sich nicht freuen würde, wenn es eine Verabschiedung bis zur Sommerpause geben würde", sagte er. "Ich habe sehr viel konstruktive Energie wahrgenommen in den letzten Stunden."

Die Vize-Fraktionschefs der Ampel wollen jetzt untereinander kritische Fragen klären und die Gefahr einer Regierungskrise entschärfen. Köhler räumte in der Aktuellen Stunden zum Thema ein, das Vorhaben, das alle Menschen betreffe, sorge für Nervosität in der Koalition. Daher fielen auch Begriffe wie Wortbruch, sagte er mit Blick auf Vorwürfe von Wirtschaftsminister Robert Habeck in Richtung FDP. "Das ist ein hartes Gesetz, das tut auch mal weh." Aber man werde den Entwurf verbessern. "Das ist das Normalste der Welt, dass wir das im parlamentarischen Verfahren machen." Er äußerte sich damit anders als etwa FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, der einen komplett neuen Gesetzentwurf angemahnt hatte.

Mihalic von den Grünen sagte, es gebe noch ausreichend Zeit für die parlamentarischen Beratungen. "Ein Abschluss ist vor der Sommerpause möglich." Bis dahin soll der Bundestag das Gesetz überarbeiten und auch gleich beschließen.

In der FDP wird darauf verwiesen, dass auch die vereinbarte Reform des Klimaschutzgestzes auf sich warten lasse. Hier muss Habeck ebenfalls einen Entwurf ausarbeiten. Laut Koalitionsvertrag hätte er schon 2022 vorliegen müssen.

Der BDI forderte unterdessen substanzielle Änderungen an dem Gesetzentwurf. "Das Heizungsgesetz bedarf einer Überarbeitung", sagte Holger Lösch, stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer. So müsse die Option zur Nutzung erneuerbarer flüssiger und gasförmiger Brennstoffe für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung von Gebäuden bestehen bleiben. Zudem müsse deutlich mehr saniert werden als nur die Heizung, wenn die Wärmewende gelingen sollte. Der Energieverbrauch für den Betrieb einer Heizung mit erneuerbaren Energien bei Gebäuden sollte bis 2030 durchschnittlich halbiert werden.

