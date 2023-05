GNW-Adhoc: Tenneco eröffnet neues Monroe-Engineering-Center für Europa in Gliwice, Polen

^NORTHVILLE, Illinois, May 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco feierte heute die

Eröffnung eines hochmodernen, 9.600 m(2) großen Engineering-Centers für die Abteilungen European Ride Control und Advanced Suspension Technologies (AST) des Konzerns. Das neue Monroe-Engineering-Center für Europa im polnischen Gliwice ist ca. 2 Kilometer vom Fertigungskomplex von Tenneco entfernt. Führungskräfte von Tenneco sowie nationale und lokale Regierungsvertreter, Kunden, Mitglieder von führenden europäischen Forschungsinstituten und Medienvertreter nahmen an den morgendlichen Feierlichkeiten teil, bei denen Vorträge gehalten wurden, das Band zur offiziellen Eröffnung feierlich durchschnitten und der neue Standort besichtigt wurde. ?Mit diesem beeindruckenden neuen Standort können unsere Mitarbeiter der Abteilungen Ride Control und Advanced Suspension Technologies die Einführung unserer Technologien beschleunigen und deren Wert für globale OEMs steigern", erklärte Romain Nollet, Group Vice President und General Manager von Ride Control. ?Wir werden weiterhin in die besten Leute, Standorte, Ressourcen und Systeme investieren, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Geschäftsziele mit jeder Plattform und jedem Fahrzeugmodell zu erreichen." Das Monroe-Engineering-Center für Europa beschäftigt fast 240 Tenneco- Produktingenieure für Ride Control und AST, die mit ihrer Arbeit eine Reihe führender weltweiter Fahrzeughersteller sowie die Performance Solutions-Anlagen des Unternehmens in Spanien, Tschechien, Belgien und Polen unterstützen. Zu den Hauptprodukten, die in dem neuen Center entwickelt und getestet werden, zählen passive Dämpfer und Module von Monroe OE Solutions sowie semiaktive Gewindedämpfer und Module von Monroe Intelligent Suspension. Diese Technologien kommen in Millionen von neueren Pkw, Nutzfahrzeugen, Bussen, Lkw und anderen Anwendungen zum Einsatz. Der Standort ist außerdem für die Konstruktion zahlreicher Kernbauteile verantwortlich, die in den Dämpfern von Monroe OE Solutions und Monroe Intelligent Suspension verbaut werden, einschließlich Ventilsystemen, Führungs- und Dichtsystemen sowie Strukturbauteilen und -materialien. Darüber hinaus betreut das neue Center die Testfahrtaktivitäten in Europa, bei denen Ingenieure von Tenneco gemeinsam mit den Fahrzeugherstellern die Dämpferventiltechnik vor der Markteinführung eines neuen Fahrzeugmodells testen und finalisieren. Neben dem Bauprojekt hat Tenneco in die neuesten CAD- und CAE-Technologien und in andere Lösungen investiert, die für die Entwicklung mechanischer, elektronischer und hydraulischer Systeme benötigt werden. In der 5.330 m(2) großen Werkstatt des Standorts können Prototypen aller Arten von passiven und semiaktiven Dämpfern schnell hergestellt und geprüft werden. Vor Ort sind folgende Produkttests möglich: Festigkeits-, Haltbarkeits-, Korrosions-, Leistungs- und Geräuschprüfungen sowie Computersimulationen der Bauteil- und Produktleistung. Mit der Eröffnung des Monroe-Engineering-Centers für Europa verfügt Tenneco nun über ein Netzwerk aus fünf modernen Technologiestandorten: Gliwice, Monroe (Michigan, USA), Ermua (Spanien), Sint-Truiden (Belgien) und Beijing (China). Von diesen Standorten aus werden die Kunden der Unternehmenseinheiten Ride Control und AST bedient. Weitere Informationen über die Geschäftseinheit von Tenneco finden Sie unter www.tenneco.com (http://www.tenneco.com). Weitere Informationen über die Lösungen von Monroe OE und/oder Monroe Intelligent Suspension-Technologien finden Sie unter www.monroe-oe.com (http://www.monroe-oe.com.) und www.monroeintelligentsuspension.com (http://www.monroeintelligentsuspension.com). Über Tenneco Tenneco ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Über die Geschäftseinheiten DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain bietet Tenneco Innovationen für globale Mobilität und technologische Lösungen für leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Geländefahrzeuge, die Industrie, den Motorsport und den Aftermarket-Bereich an. Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/). ANSPRECHPARTNER: Bill Dawson Simonetta Esposito Media Relations - Nordamerika Media Relations - Europa 847 482 5807 (32) 471 44 02 68 bdawson@tenneco.com sesposito@tenneco.com Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1dde1d6b- 4935-4e8b-9333-6feed92e2210 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1dde1d6b- 4935-4e8b-9333-6feed92e2210)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ e1f0998e-5f20-4674-92a3-f729c898794c °