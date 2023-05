Nordzucker stellt Konzernbilanz vor

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Nach einer schwierigen Rübenernte und

-verarbeitungszeit stellt Europas zweitgrößter Zuckerhersteller

Nordzucker am Mittwoch (13.00 Uhr) seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2022/23 vor. Im Februar hatte der Konzern mit Hauptsitz in Braunschweig bereits über Einbußen wegen des Wetters in der Erntezeit in mehreren Regionen berichtet. Bei der Online-Veranstaltung des Unternehmens will Vorstand Lars Gorissen auch einen Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr geben. Nach Krisenjahren mit Verlusten hatte der Nordzucker-Konzern zuletzt zwei Mal in Folge wieder Gewinne verbucht./bch/DP/jha