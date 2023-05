Ölpreise legen deutlich zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Abend 78,47 US-Dollar. Das waren 1,63 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,67 Dollar auf 74,58 Dollar.

Eine Warnung aus dem führenden Ölförderland Saudi-Arabien zeigte nach Einschätzung von Marktbeobachtern Wirkung. Der Energieminister Saudi-Arabiens, Prinz Abdulaziz bin Salman Al Saud, hatte unlängst vor Spekulationen auf fallende Ölpreise gewarnt. Die Aussage erfolgte etwa eine Woche vor dem nächsten Treffen der Ölallianz Opec+. Vor einigen Wochen hatten mehrere Länder des Ölverbundes Förderkürzungen verkündet und damit viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt.

Darüber hinaus wurden die Ölpreise durch neue Lagerdaten aus den USA getrieben. Wie das Energieministerium mitteilte, sind die Rohölvorräte in der vergangenen Woche kräftig um 12,5 Millionen Barrel gefallen. Die Bestände an Benzin und Destillaten wie Diesel waren ebenfalls rückläufig./bgf/jha/