Polizeigewerkschaft: Durchsuchungen bei Letzte Generation richtig

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat die Durchsuchungen von Objekten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation gutgeheißen. "Die Justiz greift durch, das ist das richtige Signal eines wehrhaften Rechtsstaates", sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt am Mittwoch in Berlin. "Die Bevölkerung, die unter dem Straßenterror dieser selbst ernannten Klimaretter täglich tausendfach leidet, wird endlich als das tatsächliche Opfer dieser Kriminellen wahrgenommen." Die Gewerkschaft begrüße das konsequente Handeln der bayerischen Justiz. Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Mittwoch in sieben Bundesländern Objekte der Klimaschutzgruppe durchsucht./sza/DP/ngu