Scholz beim Deutschen Städtetag - Kritikpunkte Wärme und Geflüchtete

KÖLN (dpa-AFX) - Am zweiten Tag der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Köln ist am Mittwoch (14.30 Uhr) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast bei den Vertretern der Kommunen. Zur Sprache kommen könnten aktuelle Streitpunkte zwischen Städten und Kommunen wie Wärmewandel und Flüchtlingspolitik. Scholz hält zunächst eine Rede, anschließend ist eine Diskussion mit dem Leipziger Oberbürgermeister und Vizepräsidenten des Städtetags Burkhard Jung (SPD) geplant.

Der Städtetag hatte zum Auftakt der Versammlung am Dienstag von der Ampel-Koalition eine Anpassung des Gebäudeenergiegesetzes gefordert. Bei der Aufnahme von Geflüchteten drangen die Vertreter der Kommunen auf Planungssicherheit und eine nachhaltige Finanzierung. Weitere Themen könnten auch die Digitalisierung und der Fachkräftemangel werden. Die alle zwei Jahre stattfindende Hauptversammlung des mit 1300 Delegierten und Gästen wird diesmal in Köln abgehalten./gba/DP/jha