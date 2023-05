TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Mai 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. Mai 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung, Hamburg 10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Württembergische Lebensversicherung, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 DEU: Cropenergies, Bilanz-Pk, Mannheim 10:30 DEU: Otto Group, Jahres-Pk, Hamburg 10:30 DEU: DZ Bank, Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung 11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Adva Optical Networking, Hauptversammlung, München 11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung, Herzogenaurach 13:00 DEU: Nordzucker AG, Bilanz-Pk, Braunschweig 13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung 22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen DEU: Einhell Germany, Q1-Zahlen HKG: Lenovo, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/23 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/23 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/23 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 05/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 3.5.23 SONSTIGE TERMINE DEU: Vierte Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG (zweiter von drei Tagen) 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts im Markenstreit um Emmentaler 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Corona-Beihilfen für italienische Fluglinien 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum Auskunftsersuchen der EU-Kommission gegen Facebook Irland DEU: Hauptversammlung des Deutschen Städtetages mit Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Köln + 10..30 Begrüßung durch Kölner OB Henriette Reker, danach Auftaktrede Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages und OB der Stadt Münster + 14.30 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz + 15.30 Rede Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages 09:45 DEU: Pk vor Eröffnung des Weltgipfels der Verkehrsminister, Leipzig 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt in Sachen Mietpreisbremse zur Verjährung des Auskunftsanspruchs von Mietern gegen Vermieter, Karlsruhe EUR: EU-Kommission legt Kleinanlegerstrategie vor + 12.00 Pk Die EU-Kommission möchte Kleinanleger besser schützen. Dabei geht es unter anderem um leicht verständliche Informationen für Verbraucher bei Geldanlage-Produkten. Kritisch sieht die Behörde etwa Provisionen beim Verkauf von Geldanlagen. 13:00 DEU: Bundestag mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der Regierungsbefragung; weitere Themen u.a.: Erste Lesung des Gesetzentwurfs gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln, Erste Lesung Pflegeunterstützungs- und -Entlastungsgesetz, Debatte über Berufsbildungsbericht + 15.30 Aktuelle Stunde zum Heizungsgesetz (auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion) 14:00 DEU: Konferenz Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) «Klimaschutzziele 2030 und 2045 im Fokus» zu Klimaschutzzielen im Gebäudesektor 15:00 DEU: Hybrid-Pressegespräch der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Thema «Reform der Deutschen Bahn» 17:30 DEU: Themenabend der European Investment Bank (EIB) zu «Energiekrise und Klimaziele: Wie bleibt Europas Industrie wettbewerbsfähig?» 18:00 DEU: Festakt anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Europäischen Zentralbank (EZB) Erwartet werden u.a. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, und EU-Ratspräsident Charles Michel.

