Baloise Swiss Property Fund mit gutem Halbjahresergebnis 2022/23

Basel, 25. Mai 2023. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat im ersten Halbjahr 2022/23 ein gutes Ergebnis erzielt. Es ist geplant, das Portfolio durch eine Kapitalerhöhung in den kommenden Monaten in seiner Ertragskraft zu stärken und weiter zu diversifizieren.

Im zweiten Halbjahr stehen nebst der geplanten Kapitalerhöhung (siehe unten) die erwartete Referenzzinssatzerhöhung wie auch die Optimierung der Bestandsliegenschaften im Fokus der Fondsleitung. Einerseits ist die Sanierung einer Liegenschaft in La Tour-de-Peilz in vollem Gange, andererseits wird die Planung der Totalsanierung einer Liegenschaft in Zürich vorangetrieben. Zudem wird im Rahmen einer Portfolio-Optimierung der Verkauf von kleineren Einzelobjekten geprüft.

An der St. Jakobs-Strasse 30 in Basel konnte eine Bürofläche mit rund 300 m2 Mietfläche per 1. Mai 2023 neu vermietet werden. Der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis Ende September 2031. Damit kann der Leerstand der Liegenschaft massgeblich reduziert und die durchschnittliche Restlaufzeit der Geschäftsmietverträge über das Gesamtportfolio verlängert werden.

Das Portfolio mit einer breiten regionalen Diversifikation umfasst per 31. März 2023 72 Bestandsliegenschaften und eine Entwicklungsliegenschaft. Auch nach dem Verkauf einer kleinen Liegenschaft im Tessin bleibt der Fokus mit einem Anteil von 77,3 % an den Soll-Erträgen nach wie vor deutlich auf Wohnobjekten, gefolgt von Büroflächen mit 9,8 %.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 belaufen sich die Soll-Mietzinseinnahmen auf CHF 17,63 Mio. Der stichtagsbezogene Sollmietertrag der Geschäftsflächen konnte durch die Anpassung der Nettomieten an den Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) um CHF 158’000 pro Jahr gesteigert werden. Die Mietausfallrate beträgt per Halbjahr 3,3 % der Sollmietzinseinnahmen und konnte damit gegenüber dem Stand vom 31. März 2022 mit damals 4,8 % um rund 1,5 Prozentpunkte reduziert werden. Trotz erhöhten Fremdfinanzierungs- und Instandhaltungsaufwendungen resultiert für die Berichtsperiode ein Gesamterfolg von CHF 8,93 Mio.

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.