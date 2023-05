Branchen-Initiative für mehr Tierwohl stellt Honorierung um

BONN (dpa-AFX) - Die Branchen-Initiative für höhere Standards in der Tierhaltung stellt die Honorierung für teilnehmende Landwirte um. Hintergrund sind "wettbewerbliche Bedenken" des Bundeskartellamts, wie die Behörde am Donnerstag in Bonn mitteilte. Präsident Andreas Mundt sagte, mittlerweile habe sich die Initiative am Markt etabliert, und das werde sich nun auch in einem weiterentwickelten Finanzierungsmodell widerspiegeln. Die Zahlung eines verpflichtenden einheitlichen Aufschlages pro verkauftem Kilogramm Fleisch an die teilnehmenden Tierhalter erscheine künftig nicht als unerlässlich.

Stattdessen soll die Honorierung des Tierwohl-Engagements von Mästern ab 2024 über Zahlungen der Schlachtbetriebe auf Basis einer von der Initiative festgelegten Empfehlung erfolgen, wie diese mitteilte. Über die 2015 von Landwirtschaft, Fleischwirtschaft, Handel und Gastronomie gegründete Initiative bekommen Bauern extra Geld, wenn sie Tiere nach höheren Kriterien halten als gesetzlich vorgegeben./sam/DP/jha