Bundesamt nennt Details der Wirtschaftsentwicklung im ersten Quartal

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt gibt am Donnerstag (8.00 Uhr) Details zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland im ersten Quartal bekannt. Nach vorläufigen Daten der Wiesbadener Behörde stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum Januar bis März gegenüber dem Vorquartal. Europas größte Volkswirtschaft schrammte damit knapp an einer Winterrezession vorbei. Zum Jahresende 2022 war die Wirtschaftsleistung zum Vorquartal noch um 0,5 Prozent gesunken.

Schrumpft das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer technischen Rezession. Vor allem dank des milden Winters traten die schlimmsten befürchteten Szenarien nicht ein - etwa eine Gasmangellage, die tiefe Spuren hinterlassen hätte.

Positive Impulse kamen nach den vorläufigen Angaben der Statistiker zu Jahresbeginn von den Investitionen und den Exporten. Der Privatkonsum fiel angesichts der anhaltend hohen Inflation als Konjunkturstütze dagegen aus. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist die hohe Teuerung ein Problem: Sie zehrt an ihrer Kaufkraft, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten.

Die Inflation in Deutschland hatte sich zuletzt zwar abgeschwächt. Die jährliche Teuerungsrate lag im April mit 7,2 Prozent aber immer noch auf vergleichsweise hohem Niveau./mar/DP/jha