DAX: Index grenzt Verluste ein

Der Deutsche Aktienindex DAX startete minimal fester in den heutigen Handelstag, wurde aber in den ersten Stunden weiter talwärts auf die markante Unterstützung um 15.706 Punkten gedrückt. Das hierdurch abgearbeitete Ziel verschaffte dem Barometer in der zweiten Tageshälfte wieder einen leichten Aufschwung, trotzdem tendiert der Index derzeit noch leicht in der Verlustzone.

So wie sich das Chartbild seit nunmehr Mitte April darstellt, könnte auf die vorausgegangenen Verluste der letzten Tage nun wieder eine volatile Stabilisierungsphase zwischen 15.706 und 15.947 Punkten erfolgen. Möglich wäre im Anschluss die Ausbildung einer SKS-Formation als Trendwendemuster.

Daher bleibt der Bereich zwischen 15.706 und 15.947 Punkten vorläufig als neutral zu bewerten, Hinweise auf einen weiteren Anstieg würden sich erst bei einem Kurssprung über den EMA 50 bei 15.987 Punkten ergeben. Unterhalb von 15.706 Zählern sind aber weitere Verluste auf 15.542 Punkten stark anzunehmen.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen heute noch ab 16:00 Uhr mit den schwebenden Hausverkäufen per April der USA, zeitgleich veröffentlicht China seinen Index der Frühindikatoren per April. Um 16:30 Uhr geht es mit dem wöchentlichen DOE-Erdgaslagerhaltungsbericht weiter, bevor als letzte planmäßige Nachricht die Veröffentlichung der Bilanz der US-Notenbank FED um 22:30 Uhr ansteht.