EQS-News: ID Finance Investments, S.L.: ID Finance Spain meldet für das erste Quartal ein starkes Ergebnis von 29 Millionen Euro auf der Grundlage einer soliden Portfolio-Performance von 50 Millionen Euro

ID Finance Investments, S.L.: ID Finance Spain meldet für das erste Quartal ein starkes Ergebnis von 29 Millionen Euro auf der Grundlage einer soliden Portfolio-Performance von 50 Millionen Euro



ID Finance Spain meldet für das erste Quartal ein starkes Ergebnis von 29 Millionen Euro auf der Grundlage einer soliden Portfolio-Performance von 50 Millionen Euro

25. Mai 2023 - ID Finance Spain, die führende Marke für alternativen Kredit in diesem Land, hat im ersten Quartal 2023 ein starkes Finanzergebnis (*) erzielt. Das Unternehmen erwirtschaftete einen robusten Umsatz von 29 Millionen Euro, nachdem es einen neuen Portfolio-Meilenstein erreicht und die 50-Millionen-Euro-Marke überschritten hatte. Das bedeutet einen Anstieg um 5 % im Jahresvergleich. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 trug MoneyMan, Kernprodukt von ID Finance Spain, mit mehr als 700.000 Euro pro Monat zum Nettogewinn bei (insgesamt 2,2 Millionen Euro für das Quartal). Ein Teil dieses Gewinns, etwa 200.000 Euro, wurde in die Entwicklung neuer innovativer Finanzlösungen reinvestiert, die den Kunden neue attraktive Produktfunktionen bieten sollen. Das Unternehmen hat auch eine starke Kapitalposition gewahrt, die zu einem Eigenkapitalanteil von 26,7 % führte. Das bedeutet einen Anstieg um 3 Prozentpunkte im Vergleich zum Dezember 2022. Exzellente Performance im Blick Das Team von ID Finance Spain bringt weiterhin operative Spitzenleistungen, nachdem es das Geschäft über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg effektiv gemanagt hat. Diese bemerkenswerte Performance hat sich in beständiger Rentabilität, nachhaltigem Wachstum des Portfolios und der Wahrung der Führungsposition am Markt niedergeschlagen. Boris Batine, Mitbegründer von ID Finance, unterstrich den strategischen Ansatz des Unternehmens mit den Worten: "In diesem unsicheren Umfeld haben wir uns entschieden, unseren Schwerpunkt von schnellem Wachstum auf die Optimierung interner Prozesse und die Wahrung eines angemessenen Risikoniveaus zu verlagern, um nachhaltige Rentabilität zu gewährleisten. Dieser Ansatz garantiert unseren geschätzten Anlegern einen sicheren Hafen in einer so unsicheren Welt. Gleichzeitig arbeiten wir weiter an der Entwicklung neuer Produkte, an der Verbesserung der Erfahrung unserer Kunden und an der Schaffung der Grundlagen für unsere nächste Wachstumsphase." Verbesserung der Anleihebedingungen für Anleger Als anlegerfreundliches Unternehmen bietet ID Finance Kleinanlegern die Möglichkeit, am Wachstum des Unternehmens teilzuhaben und hohe Renditen bei geringem Risiko zu erzielen. Das 40-Millionen-Eurobond-Programm des Unternehmens (ISIN: XS2231806394) wird an der Frankfurter Börse gehandelt und ermöglicht Anlegern Investitionen ab 1.000 Euro. (*) Hinweis : Die Jahresabschlüsse stehen auf der Webseite von ID Finance zur Verfügung (idfinance.com). Die in dieser Pressemitteilung genannten Finanzzahlen sind ungeprüft und spiegeln die Performance von ID Finance Spain im ersten Quartal 2023 wider. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

Über ID Finance Spain

www.idfinance.com ID Finance Spain ist die führende Marke für alternativen Kredit in Spanien und hat sich auf die auf innovative Finanzlösungen spezialisiert. Mit seinem Engagement für verantwortungsbewusste Praktiken hat das Unternehmen beständig gute finanzielle Ergebnisse erzielt und gleichzeitig die höchsten Standards für Integrität und Kundenzufriedenheit eingehalten. Medienanfragen richten Sie bitte an: Katia Ballano Göring

PR & Comms Manager ID Finance

+34 649 799 327 katia.ballano@idfinance.com

