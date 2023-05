OTS: VAUNET - Verband Privater Medien / Prognose: Werbeumsätze der Audio- und ...

Prognose: Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien wachsen 2023 wieder moderat Berlin (ots) - - Nach leichten Rückgängen 2022 für 2023 Wachstum von 1,2 Prozent erwartet - Seit 2019 sehr volatile Entwicklung im Werbemarkt - Drohende Werbeverbote gefährden die Medien- und Meinungsvielfalt Für das laufende Jahr 2023 erwartet der VAUNET - Verband Privater Medien für die Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland insgesamt ein moderates Umsatzwachstum von ca. 1,2 Prozent auf 6,21 Milliarden Euro. Im zurückliegenden Jahr 2022 entwickelten sich die Werbeumsätze in den Segmenten Bewegtbild- und Audiowerbung insgesamt mit -2,3 Prozent auf 6,13 Milliarden Euro leicht rückläufig. Dabei zeigen sich in den einzelnen Gattungen unterschiedliche Entwicklungen: Während der VAUNET 2023 für die Radiowerbung ein Umsatzplus von ca. 2 Prozent auf 730 Millionen Euro prognostiziert, wird für das Segment Fernsehwerbung ein Umsatzrückgang von -3,7 Prozent auf 3,87 Milliarden Euro erwartet. Damit setzen die beiden größten Bereiche die Entwicklung vom Vorjahr fort - Fernsehwerbung verzeichnete dort einen Umsatzrückgang von -7,4 Prozent, während Radiowerbung um 1,3 Prozent zulegte. Ein Jahr zuvor ergab sich noch ein konträres Bild: Fernsehwerbung konnte sich 2021 von dem krisenbedingten Umsatzrückgang im ersten Corona-Jahr erholen, während die Radiowerbung sich rückläufig entwickelte. Im Vergleich zum Zeitraum von 2019 liegen beide Einzelsegmente 2023 voraussichtlich weiterhin unter dem Vorkrisen-Niveau. Lediglich die Streaming-Anbieter entwickelten sich seitdem mit ihren Umsätzen durchweg positiv mit zweistelligen Wachstumsraten. Sie werden voraussichtlich auf diesem Niveau weiterwachsen. Diese Zahlen zum Werbemarkt veröffentlichte der VAUNET heute in seiner jährlichen Frühjahrsprognose zur Entwicklung der Audio- und audiovisuellen Werbesegmente 2023, welche im Zuge der Jahresversammlung "Plenum der Werbung" des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) veröffentlicht wurde. Claus Grewenig , Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Die Entwicklung der Werbeumsätze bleibt volatil und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen externer Krisenfaktoren gehen an den Medienunternehmen nicht spurlos vorbei. Umso wichtiger ist es, tiefgreifende und unverhältnismäßige Eingriffe in unsere Finanzierungsgrundlagen zu verhindern. Der aktuelle Vorstoß des Ernährungsministers zu einem Werbeverbot für Lebensmittel verdeutlicht drastisch die Gefahr der Entkopplung politischen Handelns von den Folgen für die privaten Medien. Es ständen verheerende Konsequenzen im Raum, wenn ohne Evidenz und Interessenabwägung weitreichende Werbeverbote umgesetzt würden." Frank Giersberg , Geschäftsführer des VAUNET: "Die Werbung ist der Garant und die Basis der Medienvielfalt in Deutschland. Auch in einem schwierigen, durch mehrjährige Kriseneinflüsse stark belasteten Marktumfeld stellen die Audio- und audiovisuellen Medien 2022 und 2023 ihre hohe Relevanz für die werbungtreibende Wirtschaft unter Beweis. Wachstumstreiber bleibt die Audio- und Video-Instreamwerbung, wenn auch gegenüber klassischer Radio- und TV-Werbung noch auf deutlich geringerem Niveau." Bewegtbildwerbung Laut VAUNET-Prognose 2023 sollen die Werbeumsätze in Bewegtbildangeboten insgesamt auf 5,37 Milliarden Euro in Deutschland ansteigen. Im Vorjahresvergleich entspricht das einem Wachstum von 47 Millionen Euro bzw. 0,9 Prozent. Davon entfällt auf die Fernsehwerbung ein Umsatzrückgang von ca. -3,7 Prozent auf 3,87 Milliarden Euro. Damit liegen die TV-Werbeumsätze weiterhin unter dem Vorkrisen-Niveau von 2019 (4,40 Mrd. Euro). Für die Netto-Umsätze aus Werbung in gestreamten Bewegtbildangeboten erwartet der VAUNET 2023 weiteres Umsatzwachstum von ca. 15 Prozent auf rund 1,50 Milliarden Euro. Im zurückliegenden Jahr 2022 verzeichnete der Bereich Fernsehwerbung einen Umsatzrückgang von -7,4 Prozent auf 4,02 Milliarden Euro (2021: 4,34 Mrd. Euro). Die Werbeumsätze im Bereich Instream-Videowerbung wuchsen gleichzeitig um 13,7 Prozent auf 1,30 Milliarden Euro (2021: 1,15 Mrd. Euro). Somit gingen die Umsätze in Bewegbildwerbung 2022 um -3,0 Prozent auf insgesamt 5,32 Milliarden Euro zurück (2021: 5,49 Mrd. Euro). Audiowerbung Laut VAUNET-Frühjahrsprognose sollen die Werbeumsätze in Audioangeboten im laufenden Jahr 2023 insgesamt um 3,5 Prozent bzw. 29 Millionen Euro auf 841 Millionen Euro ansteigen. Für die Radiowerbung erwartet der Verband ein Umsatzwachstum von 2 Prozent auf 730 Millionen Euro. Damit liegt auch das Radio weiterhin deutlich unter dem Niveau von 2019 (784 Mio. Euro). Für die Netto-Werbeumsätze in gestreamten Audioangeboten prognostiziert VAUNET 2023 einen Anstieg von 15 Prozent auf 111 Millionen Euro. Die Netto-Werbeumsätze Radio legten im Jahr 2022 um 1,3 Prozent auf 716 Millionen Euro zu (2021: 707 Mio. Euro). Auch der Bereich Instream-Audiowerbung verzeichnete ein Umsatzplus von 15,0 Prozent auf 97 Millionen Euro (2021: 84 Mio. Euro). Insgesamt stiegen die Netto-Umsätze in Audiowerbung im zurückliegenden Jahr um 2,7 Prozent auf 812 Millionen Euro (2021: 791 Mio. Euro). Audio- und audiovisuelle Werbung Trotz des starken Wachstums 2022 im Audio- und Video-Streaming, sowie der positiven Entwicklung im Radio, gingen die Werbeumsätze in Audio- und audiovisuellen Medien insgesamt um -2,3 Prozent auf 6,13 Milliarden Euro zurück (2021: 6,28 Mrd. Euro). Für 2023 prognostiziert der VAUNET ein Wachstum in Höhe von 1,2 Prozent auf voraussichtlich insgesamt 6,21 Milliarden Euro - damit liegen die Audio- und audiovisuellen Werbeumsätze insgesamt leicht über dem Vorkrisen-Niveau von 2019 (6,02 Mrd. Euro). Über die VAUNET Frühjahrsprognose Mit den heute veröffentlichten Zahlen ergänzt der VAUNET die offizielle deutsche Werbestatistik des ZAW, die unter anderem auf den jährlich vom VAUNET erhobenen Umsatzmeldungen basiert. Die VAUNET-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2023 basiert auf Unternehmensbefragungen und Experteninterviews. Downloads Publikation "Audio- & audiovisuelle Werbung in Deutschland 2022-2023" (https://v au.net/wp-content/uploads/2023/05/VAUNET_Publikation-Audiovisuelle-Werbung-in-De utschland-2022-2023_final.pdf) Weitere VAUNET-Publikationen Der VAUNET begleitet die Marktentwicklung der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland mit regelmäßigen Veröffentlichungen. In diesem Jahr hat der Verband bereits die VAUNET-Mediennutzungsanalyse 2022 (https://vau.net/pressemel dungen/mediennutzung-2022-anteil-der-audio-und-audiovisuellen-medien-am-medienze itbudget-in-deutschland-auf-fast-90-prozent-gestiegen/) veröffentlicht und wird nach der vorliegenden Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2023 im Sommer die Entwicklung des Pay-TV-Marktes mit der Pay-TV-Statistik aufzeigen sowie im Herbst die Umsatzprognose für alle Umsatzsegmente der audiovisuellen Medien 2023 veröffentlichen. Über VAUNET: VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in Deutschland. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 160 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. 