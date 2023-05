TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Mai 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 25. Mai 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen 09:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung, Heilbronn 11:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung, Wolfsburg 11:30 DEU: Fresenius, Capital Markets Day 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung 16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen IRL: Medtronic, Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 03/23 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 06/23 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/23 10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/23 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 04/23 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Vierte Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG (dritter und letzter Tag) 09:00 DEU: Bundestag mit ersten Lesungen von Gesetzen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Einführung einer Sperrklausel bei Europawahlen sowie der Abstimmung über verbesserte Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Lkw-Transporten 09:00 DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen, Gütersloh 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess um die Pleite des einst weltweit größten Pellet-Herstellers - German Pellets, Schwerin DEU: Deutscher Eigenkapitaltag des Bundesverbandes Beteiligungskapital e.V. + 10.00 Eröffnungsrede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) + 15.00 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 10:00 DEU: Online-Pk Vorstellung Bitkom-Studie «Der Energiebedarf der Digitalisierung: Deutschlands Rechenzentren», Berlin 10:30 DEU: 11. Nationales Biobanken-Symposium «Biobanking in herausfordernden Zeiten», Berlin 10:30 FRA: Internationale Energieagentur (IEA) legt Jahresbericht zu Weltenergieinvestitionen 2023 vor Es geht um Investitionstrends in der Energiewelt, Kapitalflüsse in verschiedene Arten von Energieprojekten und Schätzungen für das Gesamtjahr 2023. DEU: Fortsetzung Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) + 12.00 Rede von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen 13:00 DEU: Mitgliederversammlung des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE) + 15.00 Rede von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) 14:00 DEU: Deutscher Ingenieurtag, Berlin DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft den Staatspräsidenten der Republik Zypern, Nikos Christodoulides + 15.00 Pk nach dem gemeinsamen Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz und Staatspräsidenten der Republik Zypern Nikos Christodoulides BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi