WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Juni 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 8. Juni 2023

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Prosiebensat1 Media, Q1-Zahlen 07:30 DEU: SAF Holland, Q1-Zahlen (detailliert) 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung 10:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung und ao HV 11:30 CHE: Glencore, Hauptversammlung, Zug 13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 05/23 08:00 DEU: Sozialleistungen des Staates (Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen), Jahre 1991 bis 2022 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/23 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/23 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/23 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/23 (vorläufig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/23 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Slowakei, Liechtenstein EUR: Fitch Ratingergebnis Spanien, Litauen SONSTIGE TERMINE DEU: Pressetermin zum Erstflug von United Airlines von Berlin nach Washington, D.C. + 11.30 Take-Off 13:30 DEU: Bundestagung Bundesverband mittelständische Wirtschaft mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) HINWEIS HKG: Feiertag, Börse geschlossen USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. MAI TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 03/23 (endgültig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 04/23 HINWEIS CHE / DNK /GBR / KOR / NOR / USA: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag Pfingstmontag, Börse geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q2/Halbjahreszahlen 07:45 DEU: Home24, Q1-Zahlen 21:00 USA: Seagen, außerordentliche Hauptversammlung 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen 22:15 USA: HP Inc., Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 SWE: BIP Q1/23 09:00 CZE: BIP Q1/23 (vorab) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 05/23 09:00 CHE: BIP Q1/23 10:00 EUR: Geldmenge M3 04/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/23 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafst- und Industrievertrauen 05/23 15:00 USA: FHFA-Index 03/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Sitzung des Treuhand-Untersuchungsausschuss zur 1993 erfolgten Fusion der Mitteldeutschen Kali AG und der K+S AG, Erfurt 14:00 DEU: Geplante Urteilsverkündung im Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, Wiesbaden BEL: Treffen des EU-Ministerrates für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 31. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen 10:00 DEU: NordLB, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Commerbank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Secunet Security, Hauptversammlung, Essen 10:00 DEU: Süss Microtec, Hauptversammlung, München 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung 23:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 04/23 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/23 07:00 EST: BIP Q1/23 07:00 FIN: BIP Q1/23 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/23 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 DNK: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:30 CHE: BFS: Nominallohnentwicklung Q1/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/23 (vorab) 08:45 FRA: Konsumausgaben 04/23 08:45 FRA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/23 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 05/23 10:00 ITA: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/23 11:00 BEL: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 15:45 USA: MNI PMI Chicago 05/23 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: 27. Deutscher Sparkassentag u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 10:00 DEU: Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht Finanzstabilitätsbericht + Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos NOR: Informelles Nato-Außenministertreffen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Traton SE Hauptversammlung, München 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung, Hamburg 22:30 USA: Dell Technologies, Q1-Zahlen USA: Pkw-Absatz 05/23 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q1/23 02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 08:30 HUN: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 04/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 04/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 04/23 14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 04/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/23 16:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung 27. Deutscher Sparkassentag u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesfinanzminister Christian Lindner DEU: Jahrestagung der European Sea Ports Organisation (Espo) mit Vertreten von 250 europäischen Seehäfen, Bremen NOR: Informelles Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: Ceconomy, Capital Markets Day 10:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Industrieproduktion 04/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/23 EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland, Moody's EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Landesvertreterversammlung der SPD Brandenburg zur Nominierung eines Kandidaten zur Europawahl mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Falkensee LUX: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 04/23 11:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung 17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung 19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 9.6.23), Cupertino 22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 04/23 08:30 CHE: Verbraucherpreise 05/23 09:15 ESP: PMI Dienste 05/23 09:45 ITA: PMI Dienste 05/23 09:50 FRA: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 06/23 11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/23 15:45 USA: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/23 16:00 USA: ISM Index Dienste 05/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Software AG, Capital Markets Day in London GBR: Ferguson plc, Q3-Zahlen NLD: BE Semiconductor Industries, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinseintscheid 06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/23 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 04/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zum Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen, Luxemburg 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu Klage gegen Ukraine-Sanktionen, Luxemburg DEU: Aircraft Interiors Expo, Hamburg FRA: Energieagentur IEA organisiert internationale Konferenz zur Energie-Effizienz, Versailles +11.35 Pk zur Vorlage des IEA-Berichts zum Umgang der Staaten mit der Energiekrise und dem Einsatz für Energieeffizienz, erschwingliche Energiepreise und für das Erreichen von Klimazielen 22:15 DEU: «RTL Direkt Spezial» mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin BEL: Green Week 2023, Brüssel Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung, Oldenburg 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gerresheimer , Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BLG Logistics Group, Hauptversammlung, Bremen 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung, Jena 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Voestalpine, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 05/23 06:30 NLD: Konsumausgaben 04/23 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/23 (vorläufig) 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 05/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 04/23 08:00 NOR: Industrieproduktion 04/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 04/23 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 05/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 04/23 11:00 GRC: BIP Q1/23 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Handelsbilanz 04/23 21:00 USA: Konsumentenkredite 04/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Klagen gegen Belarus-Sanktionen 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zum Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur Rückerstattung der Reisekosten in der Pandemie DEU: 18. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft + 12.30 Auftakt-Pk mit dem Botschafter Irlands in Deutschland, S. E. Daniel Gerard Mulhall, dem Staatsminister im Handels- und Wirtschaftsministerium Irlands, Neale Richmond, sowie der Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig DEU: Bayerischer Verfassungsgerichtshof gibt Entscheidung über Zulassung des Volksbegehrens «Radentscheid Bayern» bekannt 18:00 DEU: Podiumsdiskussion Marburger Bund zur geplanten Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Wizz Air, Jahreszahlen 14:00 SWE: Volvo Cars, Capital Markets Day 20:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Novartis, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 04/23 08:30 HUN: Verbraucherpreise 05/23 11:00 EUR: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q1/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Großhandelsumsatz 04/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 04/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu einem Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen 09:3ß0 LUX: EuGH-Urteil zu Kosten für Repatriierungsflug zu Beginn der Corona-Pandemie 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Erstattung annullierter Reisen während der Pandemie 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Minderung des Reisepreises wegen Corona 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Steuervergünstigungen in Luxemburg 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu einem Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen DEU: Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten HINWEIS DEU: Fronleichnam - Feiertag in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. ------------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi