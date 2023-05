Aktien Europa Schluss: Deutliche Gewinne zum Wochenschluss

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitagnachmittag im Zuge steigender US-Börsen nochmal Fahrt aufgenommen und letztlich klar zugelegt. Positive Impulse lieferten Entspannungssignale in der Auseinandersetzung um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Darauf deutete ein Bericht der "New York Times" hin, wonach die Unterhändler von Demokraten und Republikaner mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen haben.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 1,59 Prozent bei 4337,50 Punkten. Für die abgelaufene Woche ergab sich daraus für den Leitindex der Eurozone ein Verlust von rund 1,3 Prozent. Der französische Cac 40 stieg am Freitag um 1,24 Prozent auf 7319,18 Zähler. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,74 Prozent auf 7627,20 Punkte nach oben./edh/men