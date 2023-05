Borussia Dortmund - Das Risiko managen!

„Der Fußball schreibt verrückte Geschichten“ – im Guten wie im Schlechten. Aber vor allem: „Die Wahrheit liegt auf dem Platz“! Die jüngste sportliche Entwicklung hatte bei der Aktie von Borussia Dortmund zuletzt für den Abschluss einer anderthalbjährigen Bodenbildung geführt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 23. Mai). Das kalkulatorische Kursziel – abgeleitet aus der beschriebenen Trendwendeformation – lässt sich auf knapp 6 EUR taxieren, ehe die horizontalen Barrieren in Form alter Hochs und Tiefs bei rund 6,75 EUR wieder in den Mittelpunkt rücken. Auch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke (Levy) signalisieren derzeit „grünes Licht“. In der höheren Zeitebene – auf Monatsbasis – weisen beide Trendfolger zudem ebenfalls eine Bodenbildung auf. Um den beiden eingangs angeführten Fußballweisheiten, aber auch der starken Kursentwicklung der letzten Tage, Rechnung zu tragen, schenken wir heute dem Risikomanagement eine besondere Bedeutung. Charttechnisch hat der Titel zuletzt zwei „inside days“ ausgeprägt. Deshalb definiert das Tief vom 24. Mai bei 5,45 EUR eine erste Unterstützung. Noch wichtiger als möglicher Stop-Loss ist das zweite Gap der Woche bei 5,24/5,22 EUR.

Borussia Dortmund (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Borussia Dortmund

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

