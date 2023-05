EQS-News: Die cometis AG beruft Ariane Hofstetter in den Vorstand für den Bereich ESG-Advisory

EQS-News: cometis AG / Schlagwort(e): Personalie

Die cometis AG beruft Ariane Hofstetter in den Vorstand für den Bereich ESG-Advisory Wiesbaden, den 26.05.2023 – Die cometis AG, ein führendes, inhabergeführtes Beratungsunternehmen für Finanzkommunikation und ESG-Advisory, gibt bekannt, dass Frau Ariane Hofstetter zum 01.06.2023 in den Vorstand der Gesellschaft berufen wurde. Sie wird den wachsenden Bereich ESG-Advisory (Environmental, Social, Governance) verantworten und weiter ausbauen. Frau Hofstetter und cometis blicken bereits auf eine mehrjährige, sehr erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zurück. Die Personalentscheidung steht im Zusammenhang mit der stark steigenden Nachfrage von mittelständischen Unternehmen nach analysebasierter und umsetzungsorientierter ESG-Beratung vor dem Hintergrund zunehmender Regulierung (z.B. CSRD, EU-Taxonomie) und grundsätzlich gestiegener Informationsbedürfnisse aller Stakeholdergruppen. Michael Diegelmann, Gründer und Vorstand der cometis AG, betont die Bedeutung dieser Entscheidung und sagt: "cometis erwartet starkes Wachstum im Bereich ESG in den kommenden Jahren. Die Erweiterung des Vorstands auf drei Mitglieder und die Bestellung von Frau Hofstetter sind daher konsequent und ein klares Signal dafür, dass ESG-Beratung einen sehr hohen Stellenwert für unsere Kund:innen und für uns einnimmt. Schon heute bieten wir eine breite Palette an ESG-Beratungsleistungen an, wie z.B. ESG-Strategieberatung, -Reporting, -Rating-Advisory, die Durchführung von Wesentlichkeitsanalysen oder Stakeholder Mappings. Wir werden den Bereich in den kommenden Jahren deutlich ausbauen und neben unseren klassischen Themen Investor Relations, IPO-, M&A- und Finanzkommunikation als eigenes starkes Standbein entwickeln." Hofstetter ist Mitinitiatorin und wissenschaftliche Partnerin des Global ESG Monitors. Aus der Marktforschung kommend gehören zu ihren Interessensschwerpunkten verhaltensökonomische Research Formate aus den Bereichen Nachhaltigkeit sowie Rezeptions- und Lernverhalten in einer zunehmend digitalisierten Welt – Schwerpunkte, die das Leistungsspektrum von cometis ideal ergänzen und befruchten. Auch Management-Erfahrungen bringt Ariane Hofstetter mit, seit 2016 ist sie Geschäftsführerin eines Marktforschungsinstituts. Mit der Ernennung von Frau Hofstetter wird die Spitze von cometis damit nicht nur diverser. Es wird vor allem die Verbindung von praxisorientierter Finanzkommunikation und evidenzbasierter Nachhaltigkeitsforschung sein, die für die Kund:innen einen echten Mehrwert bieten wird. Henryk Deter, Vorstand und Aktionär der cometis AG, fügt hinzu: "Die Verknüpfung finanzieller und nichtfinanzieller Aspekte in der Unternehmensstrategie ist zukünftig ein wesentlicher Erfolgsfaktor für mittelständische Unternehmen. Mit unserem über 20-jährigen Track Record in der umfassenden Beratung kapitalmarktorientierter Unternehmen und der jetzigen Ernennung von Frau Hofstetter in den Vorstand hat die cometis AG beide Themen eng miteinander verzahnt. Wir sind überzeugt davon, dass wir in dieser Kombination unseren Kund:innen dabei helfen werden, mündige und faktenbasierte Entscheidungen bei ihren ESG-Aktivitäten zu treffen.“ Ansprechpartner: Henryk Deter, Vorstand, deter@cometis.de, 0611-205855-13 Michael Diegelmann, Vorstand, diegelmann@cometis.de, 0611-205855-12 Über cometis: Die cometis AG ist ein führendes, inhabergeführtes Beratungsunternehmen für Finanzkommunikation und ESG-Advisory mit Sitz in Wiesbaden, Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 unterstützt das Unternehmen kapitalmarktorientierte Unternehmen und Organisationen in den Bereichen Finanz- und Unternehmenskommunikation, Investor Relations und ESG. Mit einem erfahrenen Team von interdisziplinären Experten bietet cometis maßgeschneiderte Strategien und Lösungen für die langfristige Beziehungspflege mit Investoren, Analysten, Medien und sonstigen Stakeholdern. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche nationale und internationale Erfahrung und unterscheidet sich durch seinen ganzheitlichen Beratungsansatz. cometis unterstützt Kunden bei der Umsetzung von Finanzpublikationen, der nichtfinanziellen und Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie in Krisensituationen und begleitet bei M&A-Transaktionen und IPOs. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cometis.de.

