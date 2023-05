EQS-News: www.fondsboutiquen.de: Family Offices, Vermögensstrategie & Familienverfassung, Jahrestagung „Family Office“, Frankfurt & Befangenheit (Dr. Henning Schröer) - LINKEDIN & FINANZPLATZ-FRANKFURT-AM-MAIN

Emittent / Herausgeber: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

1. „Family Offices funktionieren wie viele Organisationen - wo ein Orchester von Spezialisten spielt, muss einer dirigieren“ (Interview – Dr. Henning Schröer, fidubonum) Dr. Henning Schröer hat für die Familie Merz in Frankfurt ein Family Office aufgebaut und über 10 Jahre geleitet. Mit fidubonum (www.fidubonum.de) berät er nun vermögende Familien in Strategie- und Strukturfragen, wozu auch die Beratung beim Aufbau passgenauer Family Office-Strukturen gehört. Markus Hill sprach für IPE D.A.CH mit ihm über Themen wie Familienverfassung, Vermögensstrategie und das Anforderungsprofil für Family Officer vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen beim Aufbau eines Single Family Offices. Zusätzlich angesprochen wurden die persönliche Motivation für dieses Berufsfeld, die eigenen Lehr- und Publikationsaktivitäten, Stichwort „Jahrestagung Family Office“, sowie die persönlichen Ansichten zur Region Frankfurt-Rhein-Main. LINK ZUM INTERVIEW DR. HENNING SCHRÖER - MARKUS HILL (IPE-D.A.CH) 2. VERANSTALTUNGSMITTEILUNG Jahrestagung „Family Office“ (21.09 -22.09.2023) Jahrestagung Family Office - Interdisziplinäre Aspekte und Praxisfragen in der Betreuung großer Vermögen "Im Rahmen der Fachtagung werden die interdisziplinären Aspekte der Dienstleistung Family Office im Umfeld vermögender Familien aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt. Die Jahrestagung dient der Information zu aktuellen und praxisrelevanten Themen. Es werden Einblicke in Best-Practice-Ansätze gewährt und unterschiedliche Family Office-Strukturen vorgestellt. Anhand von Impulsvorträgen und Gesprächsinterviews lernen Sie die Inhaberstrategie eines Family Office und das unternehmerische Handeln eines einflussreichen Familienrates kennen. Zudem werden die Lehrinhalte des Studienlehrgangs zum Zertifizierten Family Officer (FvF) vertieft und erweitert. Als Referenten konnten wir renommierte Praktiker im Family-Office-Segment, Unternehmer und Fachexperten für diese Veranstaltung gewinnen. Zu guter Letzt rundet eine Abendveranstaltung den ersten Tag ab, so dass auch der Austausch der Teilnehmer untereinander gefördert wird.“ Fachliche Leitung: Prof. Dr. Swen O. Bäuml | Inhaber von INFOB – dem „Family Office für Family Offices“ - Dr. Henning Schröer | Geschäftsführender Gesellschafter der fidubonum GmbH & Co. KG



Die Fachseminare von Fürstenberg bieten seit 2005 zielgerichtete Weiterbildungen für Angehörige der rechts- und steuerberatenden Berufe. Ziel war es immer, den Teilnehmern durch praxiserfahrene Dozenten den größtmöglichen Nutzen für die tägliche Arbeit zu bieten und sie auf die Anforderungen von morgen vorzubereiten. Durch den Zusammenschluss mit der Verlagsgruppe Dr. Otto Schmidt in Köln zum Ende des Jahres 2010 konnte das Portfolio an renommierten Referenten weiter verbessert und neue, teilweise bundesweit einzigartige, Fachlehrgänge konzipiert werden. LINK - INFORMATION JAHRESTAGUNG "FAMILY OFFICE" 3. FONDSBOUTIQUEN.DE & FINANZPLATZ-FRANKFURT-MAIN.DE a) Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U), Spezialisierung (S) und Authentizität (A). Zumeist liegt keine Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre Sache "brennen". Die unabhängige Seite www.fondsboutiquen.de diskutiert mit Freude die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und Anregungen in diesem Marktsegment dankbar: www.fondsboutiquen.de / redaktion@fondsboutiquen.de & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (LINKEDIN) & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (YOUTUBE) b) FRANKFURT AM MAIN bietet als Stadt immer wieder genügend Anlass zu Reibung und Politur. Einerseits wird vor dem Hintergrund von Themen wie Brexit, EZB-Politik und Finanzindustrie die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes in den Vordergrund gestellt, andererseits wird der Stadt oft zu Unrecht eine mangelnde Attraktivität in den Bereichen wie Kultur und Lebensqualität unterstellt. Kontroverse Ansichten laden zum Dialog ein, so weit so gut. Unbestritten sind die Qualitäten Frankfurts als zentraler Standort und Multiplikator, wenn es um Themen wie Finanzkommunikation und Finanzindustrie-Events geht. Neben bekannten Formaten wie BVI Asset Management Konferenz, Institutional Money Congress oder Formaten wie Deutsches Eigenkapitalforum gibt es eine Vielzahl weniger bekannter, kleinerer Veranstaltungen. www.finanzplatz-frankfurt-main.de / redaktion@finanzplatz-frankfurt-main.de & FINANZPLATZ-FRANKFURT-AM-MAIN-KANAL (LINKEDIN)

