GNW-Adhoc: Attensi in der Pole-Position für HR-Training

^Globaler Spezialist ist strategischer Herausforderer (eng. Strategic Challenger)

im Fosway 9-Grid(TM)' für digitales Lernen 2023 KÖLN, Deutschland, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Attensi (https://attensi.com/de/), der Spezialist für Gamified Learning (https://attensi.com/de/die-vorteile-des-gamifizierten-trainings/), wurde von einer der angesehensten Stimmen der HR-Branche als ein führender Anbieter für Mitarbeitertrainings ausgezeichnet. Attensi wurde 2023 in das Fosway 9-Grid(TM) for Digital Learning (https://www.fosway.com/9-grid-2/digital-learning/) aufgenommen und erhielt eine top Bewertung für ?Potenzial", basierend auf dem ?Scope, dem Leistungsumfang und dem Entwicklungsgrad" der Plattform und Dienstleistungen. Krister Kristiansen, Chief Commercial Officer bei Attensi, sagte: ?Das ist eine großartige Anerkennung für unseren ersten Auftritt und wir sind gleichermaßen dankbar wie erfreut über diese Anerkennung. Fosway ist Europas führender HR-Branchenanalyst, daher bedeutet uns diese Anerkennung sehr viel. Die Fosway-Studie (https://attensi.com/attensi-fosway/) zeigt, dass immersives Lernen für Unternehmen ein echtes Business Value bietet", sagt David Wilson, CEO der Fosway Group. ?Attensis Position als strategischer Herausforderer auf dem Fosway 9-Grid(TM) für Digital Learning 2023 spiegelt den Fokus des Unternehmens auf Innovation und Partnerschaften wider, durch die Lerninhalte auf eine sinnvolle und wirkungsvolle Weise zum Leben erweckt werden." Der Bericht für das Fosway 9-Grid(TM) für Digital Learning (https://attensi.com/de/loesungen/attensi-skills/) 2023 erklärt, dass die Entwicklung hin zu Remote- und Hybridarbeit die Nachfrage nach digitalem Lernen erhöht. Darin heißt es: ?Wir sind jetzt alle digitale Lernende!" ?Einer der Hauptgründe dafür ist die Beschleunigung des hybriden und virtuellen Arbeitens. Fast die Hälfte aller Unternehmen musste ihren Ansatz anpassen, um ein hybrides Arbeitsmodell zu unterstützen." Fosway warnt, dass viele L&D-Abteilungen immer noch Schwierigkeiten haben, ihre Erfolge zu messen. ?Entscheidend für die Bereitstellung von Lernbudgets ist die Fähigkeit der Anbieter, ihren Wert zu vermitteln", so der Bericht. ?Trotz der zunehmenden Verfügbarkeit von Geschäftsdaten und der Erwartung, dass Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von Informationen getroffen werden, ist das Thema ?Lernen" noch weit davon entfernt, dieses Leistungsversprechen zu adressieren, geschweige denn zu halten. ?Weniger als 10% der L&D-Teams geben an, dass sie die Auswirkungen ihrer Programme effektiv messen können." Kristiansen sagt: ?Dies ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal für Attensi." Die Datenanalyse ist in die Attensi Lösungen integriert. Unternehmen - einschließlich Manager und Mitarbeitende - können auf einen Blick sehen, wo Wissenslücken existieren, und sich durch KI und Gamification mit den Attensi Lösungen auf diese Bereiche konzentrieren und diese individuell passend entwickeln. Entscheidend für L&D Abteilungen, die jede Investition rechtfertigen müssen, ist, dass die Analysen auch eine direkte Korrelation zwischen Lernerfolg und realen Leistungsindikatoren (KPIs) aufzeigen können - einschließlich finanzieller Ergebnisse, Kundenerfahrung sowie Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung. Kristiansen sagt: ?Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu helfen, in ihrem Job herausragend zu werden und einen großen Einfluss auf ihre Arbeit zu nehmen. Die Fosway-Anerkennung hilft uns, mehr Unternehmen mit dieser Botschaft zu erreichen. Die Tatsache, dass wir eine starke Verbindung zwischen tollen, einprägsamen Trainings und den Geschäftsergebnissen nachweisen können, macht Attensi zu einem führenden Unternehmen in diesem Markt." ÜBER ATTENSI Attensi (https://attensi.com/de/) ist der weltweit führende Anbieter von hocheffektivem gamifiziertem Training (https://attensi.com/de/die-vorteile-des- gamifizierten-trainings/) - die effektivste Methode, um Ihre Mitarbeitenden weiterzubilden und Ihre KPIs deutlich zu verbessern. Fesseln Sie Ihre Mitarbeitenden mit immersiven 3D-Trainings, die auf den neuesten Erkenntnissen der menschlichen Psychologie, des Lernens und des Gamings basieren. Ob auf dem Handy, dem Desktop oder in der VR: Geben Sie Ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich neue Fähigkeiten anzueignen, und zwar mit Trainingseinheiten, die sie gerne absolvieren und wiederholen werden. Stellen Sie ihre Arbeitsumgebung mit immersiven 3D-Grafiken, realistischen Szenarien und interaktiven Dialogen mit sprachgesteuerten Avataren nach, um ihr Wissen zu testen - und das alles in einer sicheren ?Learning by Doing"-Umgebung. Attensi hat bereits in über 150 Ländern und in mehr als 50 Sprachen gamifizierte Simulationstrainings bereitgestellt. Zu unseren Kunden gehören Microsoft, Equinor, Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, NHS, Accenture, Wagamama's, Hiscox, Scatec Solar und viele mehr. Der Hauptsitz von Attensi befindet sich in Oslo, Norwegen, mit Niederlassungen in London, Köln, Boston und Palo Alto. Folgen Sie Attensi auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/attensi/), um Updates zu erhalten.