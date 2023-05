NVIDIA Corp. - Mit neuem Allzeithoch!

In diesem Jahr zählt die Nvidia-Aktie wieder zu den absoluten Börsen-Highflyern. Die Trendwende hatten wir konstruktiv begleitet. Die entscheidenden charttechnischen Stichworte lauteten damals inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie langfristige Konsolidierungsflagge (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 26. Januar). Dank der überzeugenden Quartalszahlen gelang dem Technologietitel gestern der Sprung über das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 346,47 USD. Der Vorstoß in „uncharted territory“ gelang dabei mit einem riesigen Aufwärtsgap (306,07 USD zu 366,35 USD), welches die Ambitionen der Bullen zusätzlich untermauert. Aber selbst für sich genommen stellt ein neues Rekordlevel eines der besten Signale der Technischen Analyse dar. Die nächsten Anlaufziele ergeben sich jenseits des alten Allzeithochs aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Abwärtsimpulses von November 2021 bis Oktober 2022 bzw. aus dem 161,8%-Pendant bei 437,52/493,76 USD. Das ehemalige Rekordhoch, welches zudem in die o. g. Aufwärtskurslücke fällt, bietet sich dagegen als Absicherung auf der Unterseite an.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

