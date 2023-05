Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu SPD, Grüne und FDP passen nicht zusammen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu SPD, Grüne und FDP passen nicht zusammen:

"Wieder einmal zeigt sich, wie groß die Unterschiede zwischen den Ampel-Parteien sind. Grüne - auch wenn sie im Feld der Außen- und Verteidigungspolitik eine bemerkenswerte Wende vollzogen haben - und FDP sind weltanschaulich und vom Politikverständnis her so anders, dass sie immer wieder frontal kollidieren. Doch der Kanzler kann nicht jedes Mal mit seiner Richtlinienkompetenz daherkommen. SPD, Grüne und FDP müssen sich entscheiden, ob sie weiter miteinander regieren wollen. Es geht nicht um sie, es geht um das Land. Und das ist nun doch in eine Rezession gerutscht. Da braucht es eine stabile Regierung. Mindestens."/DP/jha