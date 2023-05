Etwa 100 000 neue Verdi-Mitglieder seit Jahresbeginn

BERLIN (dpa-AFX) - In der Gewerkschaft Verdi haben sich seit Januar dieses Jahres rund 100 000 neue Mitglieder registriert. Das sei "so viel wie noch nie in einem solchen Zeitraum", sagte Verdi-Chef Frank Werneke der "Welt am Sonntag". Es habe auch Austritte gegeben, der Saldo sei dennoch deutlich positiv.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) habe im ersten Quartal 6600 Eintritte bei 5500 Austritten registriert, berichtet die Zeitung. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) meldet demnach ein "deutliches Wachstum". Der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler sieht den Grund in der hohen Inflation und dem daraus resultierenden ökonomischen Druck. "Den Leuten brennt das Portemonnaie, sie können es kaum erwarten, die Streikwesten überzustreifen", sagte er.

Einen positiven Saldo verzeichnen dem Bericht zufolge momentan auch die IG Metall und die IG Bau. "Die Zugänge sind bemerkenswert, doch die Frage bleibt, wie nachhaltig die Entwicklung ist", kommentierte Hagen Lesch vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) die Zahlen./juc/DP/zb