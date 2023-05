DAX: Angriff auf 16.000 Punkte

Am Wochenende ist in den Streit zur gesetzlichen Schuldenobergrenze der USA Bewegung gekommen, im Grundsatz haben sich die Demokraten und Republikaner geeinigt. Dies könnte durchaus positive Signale an die Aktienmärkte zu Wochenbeginn aussenden, allerdings müssen beide Kongresskammern dem Deal zur Mitte dieser Woche noch zustimmen.

Der US-Präsident Joe Biden und die Republikaner haben sich am Wochenende im Grundsatz auf eine Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze für die nächsten beiden Jahre geeinigt. Jetzt müssen nur noch wenige Details ausgearbeitet werden und im Anschluss die beide Kongresskammern passieren. Die Indikationen bei den US-Indizes Dow Jones und S&P 500 lagen am Wochenende sehr deutlich im Plus.

Dank dieser positiven Grundstimmung könnte es auch für den DAX zu Beginn dieser Handelswoche kräftig aufwärtsgehen, oberhalb von 16.011 Punkten wäre ein unmittelbarer Kurslückenschluss mit Anstiegschancen an 16.143 Punkte gegeben. Darüber begrenzt aber immer noch der Bereich um die Rekordstände aus 2021 um 16.290 Punkten einen weiteren Anstieg des DAX.

Ein bärisches Szenario wird dagegen unterhalb von 15.700 Punkten erwartet, in diesem Fall müssten Abschläge auf 15.542 und darunter sogar 15.424 Punkte zwingend einkalkuliert werden.

In den USA findet heute wegen eines Feiertags kein Handel statt, wohl aber an der Frankfurter Börse und dem elektronischen Xetra-Handel. Erst ab Dienstag sind dann alle Handelsplätze der Welt wieder im vollen Umfang mit dabei und dürften die positiven Signale aus den USA alle Wahrscheinlichkeit nach in steigenden Notierungen verwerten.