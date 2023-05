DAX: Gestiegen, um zu fallen…

Der Deutsche Aktienindex DAX startete wie erwartet fester in die neue Handelswoche, musste aber seine Gewinne in der ersten Tageshälfte wieder abgeben und ist sogar leicht in die Verlustzone gerutscht. Das Niveau von 16.000 Punkten konnte wegen fehlender Umsätze und der Entschlossenheit bullischer Marktteilnehmer heute nicht verteidigt werden.

Nichtsdestotrotz lässt sich dennoch eine positive Bilanz für das Barometer ziehen, sofern sich die USA im Streit um die Schuldenobergrenze endgültig einig werden. Gelingt im Dienstagshandel demnach ein Sprung zurück über den EMA 50 bei 15.975 Punkten, könnte ein Kurslückenschluss mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an 16.143 Punkte auf den DAX warten.

Wird das Barometer dagegen unter ein Niveau von 15.930 Punkten durchgereicht, müssten dagegen Abschläge auf 15.872 und sogar 15.700 Punkte zwingend eingeplant werden.

Wie es konkret weitergeht, wird man erst im Dienstagshandel in Erfahrung bringen, wenn alle Handelsplätze wieder im vollen Umfang am Handelsgeschehen teilnehmen. Bis dahin sind zahlreiche Fehlsignale einzuplanen und bilden deshalb kein vollständiges Bild der Aktienmärkte ab.