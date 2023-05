Amazon.com: KI-Hype schiebt Kursentwicklung an!

Der KI-Hype ist auch bei der Amazon-Aktie angekommen. Zwar hat der Internet-Gigant diesbezüglich noch keine fertigen Lösungen parat. Entsprechende Entwicklungen wurden aber bereits angekündigt. Zudem verfügt das Unternehmen mit seiner Cloud-Infrastruktur über eine hervorragende Basis, um in Zukunft in Sachen KI ein großes Wörtchen mitzureden. Wohl auch deshalb konnte die Amazon-Aktie sich am letzten Freitag um 5,3 Prozent auf knapp 113 US-Dollar verbessern. Mit Alexa hat Amazon seit Jahren eine persönliche KI im Angebot. Um die Güte von ChatGPT zu erreichen oder zu übertreffen, ist aber noch einiges an Entwicklungsarbeit zu leisten.

Zum Chart

Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtsbewegung, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 146,57 US-Dollar und bildete gleichzeitig am 16. August 2022 den Startpunkt einer neuerlichen Abwärtssequenz. Diese Sequenz erstreckte sich bis zum 6. Januar 2023 auf das Niveau von 81,43 US-Dollar. Im neuen Jahr 2023 entwickeln sich die Aktienmärkte bis dato auf breiter Front freundlicher, wovon auch die Aktie von Amazon profitiert hat. So war es auch möglich, die Abwärtssequenz noch Mitte Januar 2023 zu brechen und bis dato einen Hochlauf bis auf das Level von 122,34 US-Dollar auszubilden. Damit findet auch ein Test des Kernwiderstandes bei 122,20 US-Dollar statt. Im Falle einer Überwindung dieses Levels könnte sich die Kursentwicklung bis zum Widerstand um den Bereich von 141,67 US-Dollar weiterentwickeln.