DAX: Montag war nichts dran…

Am letzten Feiertag dieses Monats schoss der Deutsche Aktienindex DAX zwar zeitweise über den EMA 50 sowie einen Punktestand von 16.000 Zählen, konnte aber seine vorläufigen Gewinne am Ende des Tages nicht mehr verteidigen und rutschte sogar in die Verlustzone ab. Wenn heute jedoch der reguläre Handel wieder startet, könnten sich Bullen noch einmal zusammenreißen und die Kurslücke aus der abgelaufenen Woche vollständig schließen.

Hierzu bedarf es allerdings einer unmittelbaren Kehrtwende und erneuten Anstiegs mindestens über 16.011 Punkte, damit beim DAX entsprechendes Aufwärtspotenzial für den Kurslückenschluss an 16.143 Punkte freigesetzt werden kann. Ob dann allerdings ein Sprung über die eingrenzende Trendlinie der letzten Wochen um 16.200 Punkten gelingt, bleibt noch abzuwarten.

Auf der Unterseite kommt es zu größeren Verkaufssignalen erst unterhalb von 15.700 Punkten, dies wäre mit Abschlägen auf 15.542 Punkte und darunter sogar 15.536 Zähler verbunden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zur Arbeitslosenquote aus April veröffentlicht, Spanien meldet um 9:00 Uhr seine Verbraucherpreise per Mai (Vorabschätzung). Um 10:00 Uhr geht es mit der europaweiten Geldmenge M3 weiter, gefolgt von Krediten an private Haushalte aus April.

Um 11:00 Uhr werden das europaweite Geschäftsklima, Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen per Mai gemeldet. Um 15:00 Uhr stoßen die USA mit dem Case-Shiller- und FHFA-Hauspreisindex per März dazu.