Deutsche Anleihen: Kursgewinne am Morgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,63 Prozent auf 134,18 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,43 Prozent.

Am Dienstag stehen in der Eurozone unter anderem Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Programm. Zudem veröffentlicht die Europäische Kommission ihren vor allem unter Analysten beachteten Konjunkturindikator. In den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und Umfrageergebnisse zur Verbraucherstimmung erwartet./bgf/jkr/mis