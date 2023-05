Laxness: Bullen nicht ganz chancenlos

Insgesamt beschreibt die Lanxess-Aktie seit dem Jahr 2010 zwischen 31,34 und in der Spitze 74,78 Euro eine grobe Seitwärtsbewegung mit wechselnden Trendverläufen. Seit Mai 2021 herrscht in dem Wertpapier ein intakter Abwärtstrend, dieser drückte bis September letzten Jahres die Notierungen zeitweise auf 28,16 Euro abwärts. Zwar konnte danach eine Erholung an 47,83 Euro vollzogen werden, seit gut zweieinhalb Wochen tendiert das Papier jedoch wieder talwärts und lässt vielversprechende Chancen ungenutzt verstreichen. Noch könnten Bullen das Ruder allerdings herumreißen.

Es muss bald was passieren!

Noch könnten Käufer das Ruder in ihrem Sinne herumreißen und durch einen Anstieg mindestens über den EMA 50 auf Monatsbasis bei 38,38 Euro ein Anstieg an den übergeordneten Abwärtstrend um 41,80 Euro initiieren. Größere Chancen auf eine Erholung werden der Lanxess-Aktie allerdings erst oberhalb von 44,42 Euro eingeräumt, dann mit Zielen bei 47,83 und schließlich 50,46 Euro. Zuvor könnte es allerdings zu einem Test der markanten und langjährigen Unterstützung von 31,34 Euro kommen. Gelingt dort allerdings kein nachhaltiger Turnaround, müssten Investoren mit Abschlägen auf 28,16 und darunter sogar 25,68 Euro zwingend rechnen.