Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Türkei-Wahl

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Türkei-Wahl:

Fakt ist, dass viele Deutsch-Türken in einer Parallelwelt leben. Sie interessieren sich nicht für deutsche Medien, lassen sich von Erdogans Staatsmedien berieseln. Vor der Situation ihrer Landsleute in der Türkei verschließen sie die Augen. Während man hierzulande Meinungsfreiheit und alle staatlichen Vorzüge einer Demokratie genießt, ist es vielen Deutsch-Türken wohl egal, dass es diese Vorzüge in ihrem Heimatland nicht mehr gibt. Ein Trauerspiel, das deutlich macht, wie wenig erfolgreich die Integrationsbemühungen bislang sind./al/DP/mis