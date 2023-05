Schweizer Wirtschaft nimmt Fahrt auf

Die Schweizer Wirtschaft ist zu Jahresbeginn schneller gewachsen als erwartet.

Dank einer robusten Binnennachfrage und steigender Exporte zog das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Schlussquartal 2022 um 0,5 Prozent an, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Im Zeitraum Oktober bis Dezember hatte die Wirtschaftsleistung des Landes noch stagniert. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für den Jahresstart 2023 mit einer Wachstumsrate von 0,1 Prozent gerechnet. Gestützt durch den Großhandel und den Handel mit Automobilen zog der Handel im ersten Quartal um 2,1 Prozent an. Im Zuge von rückläufigen Exporten schwächelte dagegen die Finanzbranche.