US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen aus dem verlängerten Wochenende gekommen. Nach dem Feiertag am Vortag stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,49 Prozent auf 112,95 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere fiel im Gegenzug auf 3,72 Prozent.

An den Finanzmärkten steht nach wie vor der US-Schuldenstreit im Blick. Dem am Wochenende erzielten Kompromiss muss noch der Kongress zustimmen, was alles andere als sicher ist. Die Ökonomen der Dekabank sind aber zuversichtlich: Trotz des Widerspruchs einiger Republikaner und Demokraten sollte eine parlamentarische Mehrheit erzielbar sein, heißt es in einem Kommentar. Die Abstimmung soll an diesem Mittwoch stattfinden.

Datenseitig stehen am Dienstag zum einen Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm. Zudem werden Umfrageergebnisse zur Verbraucherstimmung erwartet. Aus den Reihen der US-Notenbank will sich der Chef der regionalen Zentralbank von Richmond, Thomas Barkin, zu Wort melden./bgf/jsl/jha/