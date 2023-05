Baerbock vor Nato-Treffen - Ukraine "nur noch mehr" unterstützen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Oslo (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine kurz vor einem Nato-Treffen uneingeschränkte Solidarität im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg zugesichert.

"Jeder Tag des Krieges, jeder neue russische Drohnen- und Raketenangriff wird uns dazu veranlassen, die Ukrainerinnen und Ukrainer bei ihrer Selbstverteidigung und ihrem Kampf um Frieden nur noch mehr zu unterstützen", erklärte Baerbock am Mittwoch vor ihrem Abflug zum Treffen der Nato-Ressortchefs in Oslo.

Die norwegische Regierung hat die 31 Außenministerinnen und Außenminister der Allianz zu einem informellen zweitägigen Treffen in die Hauptstadt geladen. Dabei soll der Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 11. und 12. Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius vorbereitet werden. Laut Baerbock gehe es bei dem Ministertreffen darum, sich "ein Bild von der sicherheitspolitischen Gesamtgemengelage zu machen und gemeinsam auf die strategischen Kernfragen der Allianz zu schauen". Dabei sei klar: "Der nun schon mehr als 450 Tage tobende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und gegen die internationale Ordnung darf keine Normalität werden."

Der russische Präsident Wladimir Putin "hat gezeigt, dass er vor keiner Norm Halt macht, die nicht mit Macht verteidigt wird", erklärte die Grünen-Politikerin. "Deswegen werden wir in Oslo auch darüber sprechen, wie wir konsequent die Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit der NATO stärken, nicht nur für heute und morgen, sondern für die nächsten Jahre, damit die Menschen überall in unserer Allianz in Sicherheit leben können." Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Alliierten wiederholt aufgefordert, ihre Verteidigungsetats zu erhöhen. Erwartet wird, dass diese Frage auch Gegenstand der Beratungen auf dem Gipfeltreffen werden wird.

"NICHT DIE SACHE MOSKAUS"

Die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt machte zum Auftakt des Treffens bei einer Pressekonferenz am Nachmittag zudem deutlich: "Alle Verbündeten sind sich einig, dass die Ukraine Nato-Mitglied werden wird." Die Tür der Allianz für das Land bleibe offen. Allein die Ukraine und die Alliierten würden darüber befinden, wann die Aufnahme erfolgen werde. "Es ist nicht die Sache Moskaus, das zu entscheiden." Die Frage sei also nicht, ob die Ukraine Nato-Mitglied werde, "sondern wann und wie", sagte Huitfeld.

Baerbock betonte zudem die Notwendigkeit, dass nach Finnland auch Schweden schnellstmöglich der Nato beitreten müsse. "Das Ziel der Bundesregierung ist und bleibt Vilnius mit 32 Bündnispartnern am Tisch", erklärte die Ministerin. Die Aufnahme Schwedens wird nach wie vor von der Türkei blockiert, die der Regierung in Stockholm mangelnde Unterstützung im Kampf gegen kurdischen Extremismus vorwirft. Die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat nun die Hoffnung im Bündnis genährt, dass sich die Haltung der Regierung in Ankara ändern könnte.

(Bericht von Alexander Ratz, Sabine Siebold; Redigiert von; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)