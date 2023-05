DAX 40: Deutsche Inflation fällt deutlich – US-Schuldenstreit bleibt schwelend

Maue Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte sowie eine weiterhin nicht final geklärte US-Schuldenkrise lässt Anleger am deutschen Aktienmarkt zögern. Indes fällt die deutsche Inflation im Mai deutlich.

Laut IG-Indikation verliert der Deutschland 40 am Nachmittag rund 0,46 Prozent auf 15.837 Punkte.

Deutsche Inflation fällt in Mai auf 6,1 Prozent – Preisdruck bleibt jedoch zu hoch

Die Inflation ist in der Bundesrepublik Deutschland im Mai deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden in einer ersten Prognose mitteilte, fiel die Teuerung auf 6,1 Prozent nach zuletzt 7,2 Prozent. Trotz des Rückgangs verharrt die Inflation damit nach wie vor auf zu hohem Terrain. Mittelfristig strebt die Europäische Zentralbank (EZB) eine Rate von zwei Prozent an.