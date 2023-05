DAX® - Abwärtsgap als zu hohe Hürde

Im bisherigen Wochenverlauf pendelte der DAX® an beiden Handelstagen jeweils um die Marke von 16.000 Punkten. Sowohl am Montag als auch gestern blieb dem Aktienbarometer aber ein Schlusskurs oberhalb der runden Kursmarke verwehrt. Damit sind die deutschen Standardwerte zwar in die jüngste Abwärtskurslücke hineingelaufen, doch unter dem Strich ist das Gap (16.080 zu 16.144 Punkten) noch nicht vollständig geschlossen. Letzteres ist aber notwendig, um den jüngsten DAX®-Schwächeanfall vergessen zu machen. Aufgrund der Vorgaben geht der kurzfristige Blick eher nach Süden. Auf der Unterseite bilden dabei die Tiefs der letzten Woche bei 15.727 Punkten zusammen mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.712 Punkten) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 15.700/15.600 Punkten einen ersten wichtigen Rückzugsbereich. Wie so oft in der Vergangenheit liefert auch gegenwärtig der Blick über den großen Teich eine wichtige Orientierungshilfe. So ringt in den USA der S&P 500® mit der an dieser Stelle bereits oft diskutierten Schlüsselzone bei 4.200 Punkten, deren Überwinden eine strategische Bodenbildung vervollständigen würde.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

