Dax dämmt Gewinne etwas ein

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem deutlichen Minus zur Wochenmitte hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zu einer Erholung angesetzt. Der Dax verringerte am Nachmittag seine früheren Gewinne und notierte zuletzt noch 0,6 Prozent im Plus bei 15 757,75 Punkten.

Tags zuvor war der Leitindex auf das tiefste Niveau seit sieben Wochen gefallen und hatte den Monat Mai mit einem Verlust von rund 1,6 Prozent abgeschlossen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen drehte zuletzt knapp ins Minus auf 26.532,08 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach oben.

Den Immobiliensektor schätzen die Anleger offenbar weiterhin vorsichtig ein. Am Markt hieß es, angesichts unsicherer Zinsperspektiven fehlten weiter die Kaufargumente. Vonovia waren im Dax zuletzt mit einem Minus von 2,5 Prozent größter Verlierer. Für LEG ging es im MDax ebenfalls um 2,5 Prozent bergab. Aroundtown büßten 2,9 Prozent ein.

Die Anleger von SAP ließen sich von enttäuschten Reaktionen beim US-Wettbewerber Salesforce nicht beunruhigen. Während sich die Aktien vorbörslich im Minus bewegten, lag der Kurs im Xetra-Handel zuletzt mit 0,4 Prozent im Plus. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass Salesforce nach US-Börsenschluss zwar ordentliche Zahlen abgeliefert, aber enttäuschenderweise das Umsatzziel nicht angehoben hatte.

Heidelberg Materials verteuerten sich nach einer Analystenstudie um 1,1 Prozent. Die US-Bank JPMorgan stufte die Anteilsscheine des Baustoffkonzerns von «Neutral» auf «Overweight» hoch und erhöhte das Kursziel auf 80 Euro.

Der Anstieg bei den Aktien des verstaatlichten Versorgers Uniper setzte sich am Donnerstag mit einem Plus von 21 Prozent fort. Damit summiert sich das Kursplus seit vergangenen Donnerstag auf über 80 Prozent.

Der Euro wurde zuletzt bei 1,0708 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0683 (Dienstag: 1,0744) Dollar festgesetzt, der Dollar hatte damit 0,9361 (0,9308) Euro gekostet.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,31 Prozent am Vortag auf 2,34 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,01 Prozent auf 126,42 Punkte zu. Der Bund-Future gewann 0,04 Prozent auf 136,09 Zähler.