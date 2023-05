Dermapharm - Bodenbildung komplettiert!

Das letzte Jahr stand für die Dermapharm-Aktie unter keinem guten Stern. Ausgehend vom Rekordhoch bei 91,95 EUR hat sich der Titel nahezu gedrittelt. Doch nun gibt es einen Silberstreif am Horizont – vielleicht sogar mehr als das. Schließlich stecken die Tiefs bei rund 35 EUR die Leitplanken für eine Bodenbildung ab. In diesem Zusammenhang gelang dem Papier nun möglicherweise der entscheidende Befreiungsschlag. Gemeint ist der Spurt über das Hoch vom November vergangenen Jahres bei 45,68 EUR, wodurch die diskutierte Trendwende abgeschlossen wurde. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorgt dabei, dass der Ausbruch gen Norden mit einem Aufwärtsgap (44,68 EUR zu 44,92 EUR) vollzogen wurde. Rein rechnerisch ergibt sich aus der abgeschlossenen Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von gut 10 EUR. Perspektivisch dürfte die Aktie deshalb Kurs auf die horizontalen Barrieren bei rund 55 EUR nehmen. Auf einen validen Ausbruch lassen zudem die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy) hoffen, welche jeweils einen intakten Haussetrend signalisieren. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die o. g. Kurslücke in Zukunft nicht mehr geschlossen werden.

Dermapharm (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dermapharm

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

