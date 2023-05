dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Konjunktursorgen belasten Dax

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch noch etwas weiter von der Marke von 16 000 Punkten zurückkommen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start 0,3 Prozent tiefer auf 15 862 Punkte. Sowohl im Feiertagshandel am Montag als auch am Vortag war es dem Dax nicht gelungen, sich wieder über der runden Marke zu etablieren. Die US-Schuldenfrage steht kurz vor Monatsende weiter im Fokus. US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, hatten sich am Wochenende auf einen Deal geeinigt. Nun nahm der Gesetzesentwurf eine Hürde im US-Repräsentantenhaus. Über den Entwurf soll nun voraussichtlich an diesem Mittwoch in der Parlamentskammer debattiert werden, im Anschluss steht eine Abstimmung an. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ist aber auch mit Widerstand radikaler Mitglieder seiner Partei konfrontiert. Hinzu kommen zur Wochenmitte abermals triste Konjunkturdaten aus China. Die wirtschaftliche Erholung des Landes verlangsamt sich: Frühindikatoren fielen im Mai schlechter als erwartet aus. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes ging zurück und liegt weiter unterhalb der Schwelle von 50 Punkten, was eine Kontraktion signalisiert. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe blieb zwar im expansiven Bereich, fiel aber auch. Beide Stimmungsbarometer lagen unter den Erwartungen.

USA: - NASDAQ WEITER STARK, DOW SCHWÄCHELT - Die US-Börsen haben nach einem verlängerten Wochenende am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen geschlossen. Die Technologiebörsen knüpften an ihre Rally vom Freitag an und legten noch etwas weiter zu. Von der Welle rund um Künstliche Intelligenz (KI) getragen, überwand der Spezialist für Grafikkarten-, Server- und KI-Chips Nvidia zeitweise mit seinem Börsenwert die Marke von einer Billion US-Dollar. An der Wall Street litten hingegen vor allem Standardwerte unter der anhaltenden Rest-Unsicherheit rund um den Schuldenstreit in den USA. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit 0,15 Prozent auf 33 042,78 Punkte leicht im Minus. Der marktbreite S&P 500 schloss prozentual unverändert auf 4205,52 Zählern. Die Gewinne im Nasdaq 100 bröckelten zwar im Verlauf etwas ab, letztlich stand aber immer noch ein Plus von 0,40 Prozent auf 14 354,99 Punkte zu Buche. Der Technologie-Auswahlindex hatte bereits in der vergangenen Woche um fast vier Prozent zugelegt und damit das Niveau vom April 2022 zurückerobert. Am Montag waren die Handelsräume in den USA wegen des "Memorial Days" geschlossen geblieben.

ASIEN: - VERLUSTE - Weitere Anzeichen einer nur trägen Erholung der Wirtschaft

Chinas haben die Börsen Asiens am Mittwoch belastet. Hinzu kommen geopolitische Spannungen, nachdem Nordkorea - erfolglos - versucht hatte, einen Erdbeobachtungssatelliten für militärische Zwecke ins All zu bringen. Und auch der US-Schuldenstreit ist noch nicht endgültig vom Tisch, wenngleich es hier positive Signale gab. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai fiel zuletzt um 1,4 Prozent. An der Börse der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es noch deutlicher nach unten. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 1,6 Prozent ein.

DAX 15908,91-0,27% XDAX 15918,68-0,20% EuroSTOXX 504291,58-0,66% Stoxx50 3972,44-1,26% DJIA 33042,78-0,15% S&P 500 4205,520,00% NASDAQ 100 14354,990,40%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,70 +0,23%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0700-0,33% USD/Yen 139,830,02% Euro/Yen 149,61-0,30%

ROHÖL:

Brent 73,35 -0,19 USD WTI 69,27 -0,19 USD

