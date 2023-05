EQS-News: fund2seed GmbH: fund2seed mit der vermutlich ungewöhnlichsten Spendenaktion des Jahres

Emittent / Herausgeber: fund2seed GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

fund2seed mit der vermutlich ungewöhnlichsten Spendenaktion des Jahres



31.05.2023

Finanzgruppe spendet 300-Kilo-Bullen an Luxemburger Hilfsorganisation „Stemm vun der Strooss”



Spiesheim, 31.05.2023 - Gemeinnützige Organisationen unterstützen, um Menschen in Not zu helfen – meist geschieht dies monetär. fund2seed und die Stiftung Bienenelfe haben sich jedoch für eine unkonventionelle Art der Hilfe entschieden und spendete am vergangenen Freitag ein ganzes Rind mit einem Nettofleischgewicht von über 300 Kilo.



fund2seed unterstützt Organisationen beim Fundraising und bei der Entwicklung von nachhaltigen Finanzierungslösungen. Das Unternehmen engagiert sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Luxemburg, um die Philosophie des nachhaltigen Wirtschaftens konsequent umzusetzen. Für ihre eigene Spende haben sie deshalb „Stemm vun der Strooss" als Empfänger gewählt. Die Organisation setzt sich seit 1996 für die soziale und berufliche Integration benachteiligter Menschen in Luxemburg ein und gilt als führende Institution im Bereich der Obdachlosenhilfe. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Reintegration von Straffälligen, Drogenabhängigen und anderen benachteiligten Personen gelegt.



Mit der Spende soll ein Zeichen für den Umgang mit Ressourcen gesetzt werden. Der Bulle stammt aus einer Rinderherde der gemeinnützigen Stiftung Bienenelfe, die Jungtiere aus der eigenen Zucht zum Kauf anbietet und sich um eine tierwohlorientierte Aufzucht kümmert. Konsumenten sollen dadurch zu verantwortungsbewussten Tierhaltern gemacht werden. Bienenelfe-Gründerin Denise Ulbrich betont den nachhaltigen Gedanken hinter der außergewöhnlichen Spende: „Leider finden nicht alle unsere Tiere einen Käufer oder Tierpaten. Da wir unser Augenmerk auf die nachhaltige Nutzung von Ressourcen legen, wollten wir unserer Philosophie weiter treu bleiben und das Fleisch des Bullen an Hilfsbedürftige spenden. Mit der Hilfe von fund2seed können wir dies möglich machen."



Nadja Knoth, Geschäftsführerin der fund2seed-Gruppe in Luxemburg: „Es ist nicht unsere erste Kooperation mit „Stemm vun der Strooss". Bereits im letzten Dezember hatten wir Gelegenheit, bei der Essensausgabe der Weihnachtsfeier zu helfen und Schürzen zu spenden. Wir durften erfahren, wie dankbar jeder Einzelne war und welch großartige Arbeit das Team von „Stemm vun der Strooss“ jeden Tag leistet. Viele der Bedürftigen sind auf das Angebot einer täglichen, warmen Mahlzeit angewiesen. Mit unserer Aktion wollen wir aber nicht nur den Bedarf decken, sondern auch einen Moment des Genusses in einem sonst eher rauen Alltag ermöglichen.“



Über fund2seed

Die fund2seed GmbH mit Hauptsitz in Rheinhessen ist ein Unternehmen in privatem Besitz, das sich vollständig und ausschließlich gemeinnützigen Zielen und Versorgungszusagen verschrieben hat. Im Rahmen des fund2seed-Dachkonzepts „form follows function" nutzt die deutsch-luxemburgische Unternehmensgruppe das gesamte Spektrum zeitgemäßer Finanzkonzepte und Produkttypen, um Lösungen zu finden. Die Unternehmensgruppe stellt die weltweit führende Plattform für substanzbasierte Verbriefungen, die sich ausschließlich auf sinnstiftende Finanzmarkttransaktionen konzentriert.



Über die Stiftung Bienenelfe

Sinnbildlich steht der kleinste Vogel der Welt (die „Bienenelfe“) für die große Veränderung, die die Stiftung im Kleinen bewirken kann. Regional verwurzelt, ökologisch wie ökonomisch nachhaltig aufgestellt – tritt die Stiftung Bienenelfe den Beweis an, dass Tier- und Naturschutz fernab von radikalen Ideologien möglich ist. Lebewesen nicht als industrielles Produkt im Sinne einer rationalen Kosten-/ Nutzenanalyse zu behandeln, Tier- und Umweltschutz nicht als Doktrin verordnen zu wollen, sondern im Kleinen durch Herz und Verstand eine große Motivation zum Mitmachen zu bewirken – das ist das Leitbild der Stiftung Bienenelfe.

Kontakt: Denise Ulbrich / denise@bienenelfe.org / Tel: +49 171 523 4455



https://www.eqs-news.com.



