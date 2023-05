EQS-News: HÖRMANN Industries mit deutlicher Umsatzsteigerung im ersten Quartal 2023

EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

HÖRMANN Industries mit deutlicher Umsatzsteigerung im ersten Quartal 2023 Umsatz steigt um 35,5 % auf 172,1 Mio. € (Vorjahr: 127,0 Mio. €), EBITDA verbessert sich auf

5,3 Mio. € ( Vorjahr: 1,2 Mio. €), EBIT auf 2,5 Mio. € (Vorjahr: -1,5 Mio. €)

Positive Entwicklung des Geschäftsbereichs Automotive seit September 2022 setzt sich fort; Geschäftsbereiche Communication, Intralogistics und Engineering weiterhin mit starkem Auftragseingang

Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Kirchseeon, 31. Mai 2023 – Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten drei Monate 2023 veröffentlicht. Im ersten Quartal erwirtschaftete die HÖRMANN Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 172,1 Mio. €, ein deutlicher Anstieg um 45,1 Mio. € gegenüber der Vorjahresperiode (127,0 Mio. €). Dabei profitierte die Gruppe im Berichtsquartal von der merklichen Erholung der Nutzfahrzeugbranche und den inflationsbedingten Preisüberwälzungen. Im ersten Quartal 2022 belastete der Ausbruch des Krieges in der Ukraine und die damit verbundenen Lieferengpässe und Produktionsunterbrechungen, speziell bei großen OEM-Kunden, die Umsatzentwicklung. Infolge der stabilisierten Geschäftslage und einer erhöhten Produktivität verbesserte sich auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Quartal 2023 deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 1,2 Mio. € auf 5,3 Mio. € und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -1,5 Mio. € auf 2,5 Mio. €. Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: „Im ersten Quartal hat sich die positive Entwicklung fortgesetzt, die wir bereits seit September 2022 gesehen haben. Die breite Aufstellung der HÖRMANN Industries GmbH mit vier Geschäftsbereichen ist und bleibt dabei unser stabiles Fundament, das uns auch in einem herausfordernden Marktumfeld mit hoher Inflation und Lieferkettenunterbrechungen optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Zudem treiben wir die Neuausrichtung der HÖRMANN Gruppe voran, um unsere Ertragskraft nachhaltig und kontinuierlich zu steigern.“ Positive Geschäftsentwicklung in allen vier Geschäftsbereichen; Automotive mit Umsatzsprung von knapp 50 % Im Geschäftsbereich Automotive konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum inbesondere aufgrund der genannten Produktionsunterbrechungen im Vorjahreszeitraum von 80,0 Mio. € um 49,5 % auf 119,6 Mio. € gesteigert werden. Der Bereich Communication ist ebenfalls gut in das neue Geschäftsjahr 2023 gestartet und lag mit einem Umsatz von 33,2 Mio. € (Vj. 35,0 Mio. €) weitgehend auf Vorjahresniveau und innerhalb der Planung. Der im Vorjahr stark von Lieferengpässen und Marktunsicherheiten belastete Geschäftsbereich Intralogistics konnte im ersten Quartal 2023 einen Umsatzanstieg auf 12,4 Mio. € (Vj. 6,9 Mio. €, als-ob) verzeichnen. In dem im Mai 2022 neu gegründeten Bereich liegt der Fokus im Geschäftsjahr 2023 auf einer weiteren Steigerung des Auftragseingangs und der erfolgreichen Umsatzrealisierung der mehrjährigen Projektaufträge zur Gestaltung des geplanten dynamischen Wachstums des Bereichs für die nächsten Jahre. Mit Umsatzerlösen von 6,9 Mio. € (Vj. 5,1 Mio. €) konnte auch der Geschäftbereich Engineering das Vergleichsquartal im Vorjahr übertreffen. Der Auftragsbestand der HÖRMANN Gruppe entwickelte sich ebenfalls sehr positiv und konnte im ersten Quartal 2023 gegenüber dem 31. Dezember 2022 (461,3 Mio. €) um 93,8 Mio. € auf 555,1 Mio. € erhöht werden. Hiervon entfallen auf den Geschäftsbereich Communication 200,2 Mio. €, auf den Geschäftsbereich Intralogistics 133,7 Mio. €, auf den Geschäftsbereich Automotive 168,4 Mio. € und auf den Geschäftsbereich Engineering 52,7 Mio. €. Damit halten die projektorientierten Geschäftsbereiche Communication, Intralogistics und Engineering einen Auftragsvorlauf von über einem Jahresumsatz vor. Im Geschäftsbereich Automotive werden die bestehenden mehrjährigen Rahmenverträge mit OEM-Kunden nur mit den avisierten Abrufaufträgen von durchschnittlich zehn Wochen in den Bestand aufgenommen. Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Die HÖRMANN Industries GmbH prognostiziert nach Bewertung der aktuellen Auftragslage und den positiven Aussichten der einzelnen Geschäftsbereiche im Jahr 2023 weiterhin einen Gesamtumsatz von 730 Mio. € bis 760 Mio. € (2022: 685,7 Mio. €). Für das operative Geschäft wird unter Berücksichtigung der durch die Inflation steigenden Kostenbasis ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf dem Niveau des Vorjahres zwischen 34 Mio. € und 36 Mio. € (2022: 35,3 Mio. €) erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives EBIT) prognositziert die HÖRMANN Gruppe leicht über dem Vorjahresniveau zwischen 23 Mio. € und 25 Mio. € (2022: 23,7 Mio. €). Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2023 der HÖRMANN Industries GmbH ist unter http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations/finanzpublikationen/ abrufbar.

Ausgewählte Finanzkennzahlen der HÖRMANN Industries GmbH (in Mio. €)

Ertrags- und Finanzlage Q1 2023 Q1 2022 Umsatz 172,1 127,0 Gesamtleistung 195,3 150,6 Rohergebnis 79,7 64,8 EBITDA 5,3 1,2 EBIT 2,5 -1,5 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2,7 -5,8 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -8,6 -2,6 Vermögenslage 31.03.2023 31.12.2022 Bilanzsumme 370,2 364,8 Eigenkapital 130,8 136,4 Eigenkapitalquote (in %) 35,3 % 37,4 % Working Capital 119,4 112,4 Nettofinanzmittelbestand 58,9 65,3 Mitarbeitende (Anzahl) 2.953 2.876 Kontakt: HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG

Frederic Hilke

T +49 221 9140 970

hoermann@ir-on.com

Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Intralogistics mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.950 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com

